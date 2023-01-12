Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri
Giriş Tarihi: 12.01.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 23:55

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. İslam aleminin bayramı olarak görülen Cuma gününde Müslümanlar camilerde cemaat oluşturarak namazlarını eda edecek. Vakti kaçırmak istemeyenler Cuma namazı saati için araştırmalara başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa namaz vakitleri başta olmak üzere 81 ilde sorgulanan bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor soruları yanıt arıyor. Diyanet namaz vakitleri ile namaz saati kontrol ediliyor. İşte, il il Cuma saati

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankar, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Vakti kaçırmak istemeyen Müslümanlar araştırmalara başladı. Ezan saatleri 2023 Diyanet namaz vakitleri listesi ile sorgulanıyor. Öğle ezanı vaktinde eda edilen Cuma namazı bugün de eda edilmeyi bekliyor. Peki, 13 Ocak Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

13 OCAK CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul: 13.18
Ankara: 13.02
İzmir: 13.25
Adana: 12.52
Bursa: 13.17

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur.

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

SON DAKİKA