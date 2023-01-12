Haberler Keşfet Cuma namazı saati 13 Ocak 2023: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Giriş Tarihi: 12.01.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 23:55

Cuma namazı saati 13 Ocak 2023 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. İslam aleminin bayramı olarak görülen Cuma gününde Müslümanlar camilerde cemaat oluşturarak namazlarını eda edecek. Vakti kaçırmak istemeyenler Cuma namazı saati için araştırmalara başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa namaz vakitleri başta olmak üzere 81 ilde sorgulanan bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor soruları yanıt arıyor. Diyanet namaz vakitleri ile namaz saati kontrol ediliyor. İşte, il il Cuma saati…