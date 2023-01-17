Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

85 MİLYAR LİRALİK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi.

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı bulunuyor.

Bu yıl içinde 11 yeni yardım programını uygulamaya başlayan Bakanlık, bunlar arasında daha önce hayata geçirilen vefa programı ve aşevi uygulaması gibi 3 programı ise günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncelleyerek yeniden uyguladı.