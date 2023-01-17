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Haberler Keşfet Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:14

Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmakta olan doğalgaz desteği yardımı Ocak ayı ödeme tarihleriyle ay sonuna doğru gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Hal böyleyken "2023 Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Son açıklamada; kış dönemi ödemelerinin başladığı kaydedilirken belirlenen tutarın yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değiştiği bildirilmişti. Peki, 2023 Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? İşte ödeme tarihleri…

Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz desteği yardımı ödemeleri için gözler gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Ocak ayının sonuna yaklaşırken kış aylarında yükselen faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar "2023 Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Ödeneğe başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmıştı. İşte Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri ve detaylar.

Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

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Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

85 MİLYAR LİRALİK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi.

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı bulunuyor.

Bu yıl içinde 11 yeni yardım programını uygulamaya başlayan Bakanlık, bunlar arasında daha önce hayata geçirilen vefa programı ve aşevi uygulaması gibi 3 programı ise günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncelleyerek yeniden uyguladı.

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