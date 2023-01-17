Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak 2023, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödeme tarihleri sorgulama ekranı!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmakta olan doğalgaz desteği yardımı Ocak ayı ödeme tarihleriyle ay sonuna doğru gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Hal böyleyken "2023 Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Son açıklamada; kış dönemi ödemelerinin başladığı kaydedilirken belirlenen tutarın yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değiştiği bildirilmişti. Peki, 2023 Doğalgaz yardımı desteği ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi, başvuru şartları nelerdir? İşte ödeme tarihleri…