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Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
15:52
Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu
Time dergisi, dünyanın en güzel 50 yerini açıkladı. Listede doğal güzelliklerden nüfus oranına kadar pek çok detay dikkate alındı. Türkiye'den de bir ilin bulunduğu 50 farklı mekânı içinde barındıran listede dünyanın dört bir yanından akıl almaz güzel yerler bulunuyor. İşte dünyanın en güzel 50 yeri…