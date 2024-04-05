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Haberler Keşfet Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 05.04.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 15:52

Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

Time dergisi, dünyanın en güzel 50 yerini açıkladı. Listede doğal güzelliklerden nüfus oranına kadar pek çok detay dikkate alındı. Türkiye'den de bir ilin bulunduğu 50 farklı mekânı içinde barındıran listede dünyanın dört bir yanından akıl almaz güzel yerler bulunuyor. İşte dünyanın en güzel 50 yeri

Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

Türkiye'den de bir ilin aralarında bulunduğu dünyanın en güzel 50 yeri açıklandı. Time dergisi tarafından hazırlanan listede 'Klasik bir yeniden doğuş' başlığı ile paylaşılan il çokça dikkat çekti. İşte Time dergisi dünyanın en güzel 50 yerini seçti…

Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

Park City (Utah)

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Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

Detroit (Michigan)

Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

Miami (Florida)

Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

San Francisco (California)

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