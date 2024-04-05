Dünyanın en güzel 50 yerini açıkladılar! Türkiye’den o il listeye damga vurdu

Türkiye'den de bir ilin aralarında bulunduğu dünyanın en güzel 50 yeri açıklandı. Time dergisi tarafından hazırlanan listede 'Klasik bir yeniden doğuş' başlığı ile paylaşılan il çokça dikkat çekti. İşte Time dergisi dünyanın en güzel 50 yerini seçti…