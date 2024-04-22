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Haberler Keşfet Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:38

Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

Zaman zaman birçok kişi ilişkilerini bitirme, boşanma noktasına gelebiliyor. Bu süreçlerde ise yaygın kanı kadınların daha çok yıprandığı yönünde. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, aslında erkeklerin kadınlara göre aşk acısını daha zor atlattığını ortaya koydu.

Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

Olumlu duygular ve heyecanla başlayan ilişkiler bir süre sonra hayal kırıklığı ile bitebiliyor. Peki bu durumun üstesinden gelmek kimin için daha uzun sürer? Görünüşe göre erkekler ve bu konuda kanıtlar da var.

Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

Dr. Limor Gottleib'in açıkladığı gibi: "Bir ilişkide sorumluluklar üst üste gelir ve bireysel uğraşlar öncelikli olur. Bir zamanlar canlı olan bağlantı ise yavaş yavaş solmaya başlayabilir."

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Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

Bir ilişkide iki kişi arasındaki mesafe genişlemeye başladığında, eski haline döndürmek adına kadınların daha fazla kaliteli zaman ve anlamlı sohbetler için daha fazla çaba gösterdiği görülüyor.

Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

Limor şöyle devam ediyor: 'Tekrarlanan çabaları çoğu zaman partnerlerinin kayıtsızlığı veya ihmaliyle karşılanıyor ve bu nedenle hayal kırıklığı artıyor ve kızgınlığa ve en sonunda da vazgeçmeye yol açabiliyor' diye devam ediyor.

Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

"Duyulmadığını hisseden birçok kadın, bir çıkış stratejisi düşünmeye başlıyor. Gelecekte ne yapacaklarını planlarken bir yandan da sessizce acı çekiyorlar."

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