Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor

Limor şöyle devam ediyor: 'Tekrarlanan çabaları çoğu zaman partnerlerinin kayıtsızlığı veya ihmaliyle karşılanıyor ve bu nedenle hayal kırıklığı artıyor ve kızgınlığa ve en sonunda da vazgeçmeye yol açabiliyor' diye devam ediyor.