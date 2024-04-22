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Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:38
Düşündüğümüz gibi değilmiş! Erkekler kadınlara göre aşk acısını daha zor atlatıyor
Zaman zaman birçok kişi ilişkilerini bitirme, boşanma noktasına gelebiliyor. Bu süreçlerde ise yaygın kanı kadınların daha çok yıprandığı yönünde. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, aslında erkeklerin kadınlara göre aşk acısını daha zor atlattığını ortaya koydu.