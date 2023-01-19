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Haberler Keşfet EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:13

EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar EKPSS tercih sonuçları sorgulaması yapıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden EKPSS yerleştirme sonuçları açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Ösym tarafından 5 Ocak'ta başlatılan EKPSS tercihleri için verilen süre 13 Ocak 2023'de saat 23:59'da doldu. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, ÖSYM AİS'te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı

EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

EKPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmezken geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta sona eren tercihlerin sonuçları şubat ayının ikinci haftasında ilan edilmişti. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte yanıtı

EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

Bu sene de şubat ayının ikinci haftasında atamaların Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

6.3 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. Özel eğitim iş uygulama merkezi/okulu, ortaokul düzeyinde değerlendirilir.

6.4 Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

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