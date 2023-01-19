EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor! ÖSYM AİS’te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar EKPSS tercih sonuçları sorgulaması yapıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden EKPSS yerleştirme sonuçları açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Ösym tarafından 5 Ocak'ta başlatılan EKPSS tercihleri için verilen süre 13 Ocak 2023'de saat 23:59'da doldu. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, ÖSYM AİS'te EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgula ekranı