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Haberler Keşfet Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:16

Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren "uzaktan çalışma" süreci, tüm dünyada hızla yayıldı. Hala birçok firmanın çalışanlarının "evden çalıştığı" bu çalışma modelinin nasıl etkileri olabileceği konusunda bilim insanları yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmalardan biri, 70 yıl içerisinde evden çalışanların nasıl bir görünüm kazanacağını konusunda ilginç bir veri paylaştı. İşte tüm dünyanın ilgisini çeken o görseller…

Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Son araştırmaların ardından yapılan modelleme, "evden çalışma" isteğini bitirebilir. Evden çalışanların 2100 yılına kadar nasıl görünebileceğini gösteren yeni modelleme, hoş olmayan bir manzara ortaya çıkardı.

Görsel Kaynak: Furniture At Work

Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Anna adındaki tasarım, evden çalışmanın bir sonucu olarak kambur, koyu halkalara sahip şiş gözler ve ve neredeyse pençe gibi görünen ellere sahip.

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Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Modellemeyi yapan firma olan Furniture at Work, Anna adındaki tasarımın, teknolojinin sürekli kullanımı, erkana maruz kalma ve kötü duruş biçimi sebebiyle fiziksel olarak oldukça sorunlu bir hale dönüşeceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca Anna'da potansiyel zihinsel sağlık sorunlarının da görülebileceğini söyledi.

Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Ekip, Anna'yı Leeds Üniversitesi'nde yapılan ve Birleşik Krallık'taki ofis çalışanlarının üçte birinin evde özel bir çalışma alanına sahip olmadığını ortaya koyan bir araştırmanın ardından tasarladı.

Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Bu firma, evde çalışmak için uygun bir noktaya sahip olmamanın etkilerinin oldukça korkutucu olabileceğini göstermek için bu modellemeyi oluştururken çeşitli sağlık uzmanlarından da yardım aldı.

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