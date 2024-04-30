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Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:16
Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...
Pandemiyle birlikte hayatımıza giren "uzaktan çalışma" süreci, tüm dünyada hızla yayıldı. Hala birçok firmanın çalışanlarının "evden çalıştığı" bu çalışma modelinin nasıl etkileri olabileceği konusunda bilim insanları yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmalardan biri, 70 yıl içerisinde evden çalışanların nasıl bir görünüm kazanacağını konusunda ilginç bir veri paylaştı. İşte tüm dünyanın ilgisini çeken o görseller…