Evden çalışanlar 70 yıl sonra nasıl görünecek? Şişmiş göz, pençe şeklinde el, kambur sırt...

Modellemeyi yapan firma olan Furniture at Work, Anna adındaki tasarımın, teknolojinin sürekli kullanımı, erkana maruz kalma ve kötü duruş biçimi sebebiyle fiziksel olarak oldukça sorunlu bir hale dönüşeceğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca Anna'da potansiyel zihinsel sağlık sorunlarının da görülebileceğini söyledi.