Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 22:00

EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

EYT başvuruları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile birlikte yapılan açıklamaya göre; 8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak. Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak. Peki; Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte EYT başvuruları e-Devlet ekranı ve bilgiler.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

EYT emeklilik başvuruları Şubat ayına kısa bir süre kala merak edilmeye başlandı. SSK için şartlar arasında; 5.000 gün primi tamamlamak, erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak gibi koşullar yer alıyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise internet üzerinden "Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte EYT başvuruları e-Devlet ekranı.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur şartları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

SSK için şartlar şöyle:

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağkur için şartlar şöyle:

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri araştırmalarına başladı. Başvuruların bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması ardından başlaması bekleniyor.

EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

  • e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.
  • Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
  • Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
SON DAKİKA