Haberler Keşfet EYT başvuruları e-Devlet ekranı: Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 22:00

EYT başvuruları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile birlikte yapılan açıklamaya göre; 8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak. Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak. Peki; Emeklilik başvurusu/EYT başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte EYT başvuruları e-Devlet ekranı ve bilgiler.