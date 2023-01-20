EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

SON DAKİKA: EYT İÇİN SUNUM YAPILDI!

Milyonların yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM'de basına kapalı olarak EYT toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.