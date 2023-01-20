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Haberler Keşfet EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:19

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

EYT son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemede yaş şartı kaldırıldı. Böylece sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayan milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Şimdi tüm gözler EYT'nin Meclis'e geleceği tarihte. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsayan kanun teklifi TBMM onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve resmen yürürlüğe girecek. Bakan Bilgin, konu ile ilgili son açıklamasında Mart ayını işaret ederken EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 20 Ocak 2023 EYT son durum ve Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR ilk emekli maaşı ödeme tarihi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

EYT şartları, başvuru tarihleri, ilk maaş ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar Ocak ayının sonuna doğru hız kazandı. Yaş sınırının aranmayacağı ifade edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi yasalaşma süreci ile yakından takip ediliyor. Prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra emekli olup aylıklarını almaya hak kazanacak. Bu noktada milyonlar gözlerini Resmi Gazete'ye çevirmiş durumda. EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihi netlik kazanırken Bakan Bilgin, yasanın ne zaman çıkacağına ilişkin yaptığı son açıklamada Mart ayını işaret etmişti. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, şartları neler, Meclis'e geldi mi? İşte, 2023 EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun yanıtı ve Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

SON DAKİKA: EYT İÇİN SUNUM YAPILDI!

Milyonların yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM'de basına kapalı olarak EYT toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum".

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

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