EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023: EYT Meclis’ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İlk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu!

EYT son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan düzenlemede yaş şartı kaldırıldı. Böylece sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayan milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Şimdi tüm gözler EYT'nin Meclis'e geleceği tarihte. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsayan kanun teklifi TBMM onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve resmen yürürlüğe girecek. Bakan Bilgin, konu ile ilgili son açıklamasında Mart ayını işaret ederken EYT ilk maaş ne zaman yatacak sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk maaş ne zaman ödenecek? İşte, 20 Ocak 2023 EYT son durum ve Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR ilk emekli maaşı ödeme tarihi.