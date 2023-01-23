EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar Kabine Toplantısı ile araştırılmaya başladı. Yaş sınırının ortadan kaldırılmasıyla çözüme kavuşan emekli adayları bu kez yasalaşma süreci için EYT son dakika haberleri takibine başladı. Bugün toplanan Kabine gündeminde olması beklenen yasa düzenlemesi yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk maaş tarihlerine dair de açıklama alan vatandaşlar SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı hesaplama işlemlerini sürdürüyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…