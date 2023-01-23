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Haberler Keşfet EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:03

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

Emeklilikte yaşa takılanlar Kabine Toplantısı ile araştırılmaya başladı. Yaş sınırının ortadan kaldırılmasıyla çözüme kavuşan emekli adayları bu kez yasalaşma süreci için EYT son dakika haberleri takibine başladı. Bugün toplanan Kabine gündeminde olması beklenen yasa düzenlemesi yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk maaş tarihlerine dair de açıklama alan vatandaşlar SSK, BAĞKUR emeklilik şartları, prim gün sayısı hesaplama işlemlerini sürdürüyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 bugün…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

EYT şartları, kapsamı, prim gün sayısı başta olmak üzere tüm detayları ile gündemde. Yasalaşmayı bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin bu hafta TBMM gündeminde olması bekleniyor. Yaş şartının kalkmasıyla birlikte Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. EYT ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk maaşlar ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Detaylar Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. İşte, 2023 EYT son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

EYT KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşıyor. 23 Ocak bugün yapılacak Kabine Toplantısı gündeminde olması beklenen düzenlemenin yürürlük tarihine dair detayların paylaşılması beklenenler arasında.

Geçitiğimiz günlerde TBMM'de basına kapalı gerçekleşen yasa görüşmesinde AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz yer aldı.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum".

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 2023 BUGÜN | Gözler Kabine Toplantısı’nda! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, şartları neler?

EYT İLK MAAŞ ŞUBAT VEYA MARTTA!

EYT kapsamında bağlanacak aylıkların yeni maaş düzenlemesi sayesinde arttığına dikkat çeken Bakan Bilgin, "En düşük emekli aylığını 5 bin 500 lira yapmamız çok işe yaradı. Çünkü mevcut EYT'lilerin aylığı çok düşüktü. Yüzde 60'a yakını 3.500-4.500 arasında olacaktı. Neticede prim seviyeleri düşük, prim miktarı sınırda olan vatandaşlar bunlar. Bir de özel sektörde hep asgari ücretten gösteriliyor primler, dolayısıyla düşük maaşlardı" diye konuştu.

EYT'nin şu an Meclis'te milletvekilleri tarafından çalışıldığını anlatan Bilgin, "Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir" dedi.

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