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Haberler Keşfet EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:56

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan kanun teklifinin TBMM gündemine geleceği tarih merakla bekleniyor. Yaş şartının kaldırılmasıyla beraber Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. Öte yandan 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama işlemleri de hız kazandı. Söz konusu yasa ile emekli olmak için gün sayan vatandaşlar, ''EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Bakan Bilgin, son açıklamasında Meclis tarihi için Mart ayını işaret etmişti. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ile ilk maaş ödeme tarihi…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT şartları ve ilk maaş ödeme tarihi gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında yaş sınırı kaldırıldı. Prim gün sayısını dolduran ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayan kanun teklifi, TBMM onayı sonrası Resmi Gazete'de yayınlanacak. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken EYT ilk emekli maaşı ödeme tarihi belli oldu. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilik hesaplama işlemlerine başladı. Peki, EYT Meclis'e geldi mi, hangi tarihte yasalaşacak? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ile ilk maaş ne zaman yatacak sorusunun yanıtı haberimizde…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT İÇİN SUNUM YAPILDI!

Milyonların yakından takip ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM'de basına kapalı olarak EYT toplantısı yapıldı.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili mecliste açıklama yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında konunun kendilerinden çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum."

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

TEKNİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"EYT düzenlemesi bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT'DE İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

EYT ile emekli olacak vatandaşların ne zaman maaş alacaklarına dair konuşan Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak." dedi.

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