Haberler Keşfet EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:56

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: İlk maaş ödeme tarihi belli oldu! EYT ne zaman Meclis’e gelecek, emeklilik şartları neler?

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan kanun teklifinin TBMM gündemine geleceği tarih merakla bekleniyor. Yaş şartının kaldırılmasıyla beraber Emekli Sandığı, BAĞKUR, SSK emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. Öte yandan 2023 Ocak zammı sonrası emekli maaşı hesaplama işlemleri de hız kazandı. Söz konusu yasa ile emekli olmak için gün sayan vatandaşlar, ''EYT ne zaman Meclis'e gelecek, ilk maaş ne zaman yatacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Bakan Bilgin, son açıklamasında Meclis tarihi için Mart ayını işaret etmişti. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, ilk emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte, 2023 EYT son durum gelişmeleri ile ilk maaş ödeme tarihi…