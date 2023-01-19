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Haberler Keşfet Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 11:05

Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sözleşmeliye ve taşerona kadro düzenlemesinin ardından 300 bin geçici işçiye ihtiyaç duyulan sektörlerde kadro verilmesi için beklentiler artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçiye kadro düzenlemesi için ay sonunu işaret etti. Ocak ayının bitmesine sayılı günler kalırken binlerce çalışan, gözlerini atılacak adımlara çevirdi. Söz konusu düzenlemenin şartları ve kapsamı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar...

Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro gibi düzenlemeler tamamlandı. Bakanlığın çalışma takviminde bulunan bir diğer konu ise geçici işçiye kadro düzenlemesi. Söz konusu düzenleme için beklentiler artarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak." açıklamasında bulunmuştu. Hal böyleyken geçici işçi olarak görev yapan çalışanlar, ''2023 Geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 300 bin Geçici işçiye kadro son durum ve gelişmeler.

Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

300 BİN GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

GEÇİÇİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Bilgin, "O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz.

O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu." demişti.

Geçici işçiye kadro son durum 2023: 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

Geçici işçi, geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere denmektedir.

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