Geçici işçiye kadro son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sözleşmeliye ve taşerona kadro düzenlemesinin ardından 300 bin geçici işçiye ihtiyaç duyulan sektörlerde kadro verilmesi için beklentiler artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçiye kadro düzenlemesi için ay sonunu işaret etti. Ocak ayının bitmesine sayılı günler kalırken binlerce çalışan, gözlerini atılacak adımlara çevirdi. Söz konusu düzenlemenin şartları ve kapsamı hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar...