300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro gibi düzenlemeler tamamlandı. Bakanlığın çalışma takviminde bulunan bir diğer konu ise geçici işçiye kadro düzenlemesi. Söz konusu düzenleme için beklentiler artarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak." açıklamasında bulunmuştu. Hal böyleyken geçici işçi olarak görev yapan çalışanlar, ''2023 Geçici işçiye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 300 bin Geçici işçiye kadro son durum ve gelişmeler.