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Haberler Keşfet Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:26

Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

Nisan ayı için Anadolu'nun pek çok yerinde "yağmur ayı" denildiğini biliyorsunuzdur. Baharın habercisi olarak kabul edilen bu ayda yağan yağmurlar doğaya canlılık katıyor, ağaçlar çiçek açıyor, bitki örtüsü yeniden yeşeriyor. Peki, Nisan yağmurlarının içeriğindeki bileşenlerle doğaya faydalarının yanında insan sağlığı açısından da bazı yararları bulunduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar sonucunda, genellikle biriktirilerek kullanılan nisan yağmurlarının birçok faydası olduğu ortaya çıktı. İşte, Nisan yağmuru faydaları…

Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

Baharın müjdeleyen Nisan yağmuru, şifa ve bereket kaynağı olarak biliniyor. Bu sebeple insanlar tarafından toplanıp biriktiriliyor. Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor. Bahar yağmurlarından faydalanmak isteyenler, nisan yağmurunun toplanma tarihlerini kaçırmaması gerekiyor çünkü ayın belli dilimlerinde yağıyor. Nisan yağmurları bakın nelere iyi geliyormuş! İşte Nisan yağmurunun faydaları...

Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak toplanan ve kullanılan nisan yağmurlarının insan sağlığına ve ruhuna birçok faydası olduğu biliniyor. Öyle ki, eskiden ölüm döşeğindeki insanların ağızlarına damlatılırak kullanıldığı rivayet ediliyor...

Yağmur, İslam aleminde rahmet ve bereketi temsil etmekle kutsal sayılıyor. Özellikle nisan yağmurları daha özel kabul ediliyor. Hadis-i şeriflerde de adı geçen nisan yağmurları, Peygamber Efendimizin övgüsüne nail olmuştur.

Tarımda önemli bir verimin alındığı, çiçeklerin açtığı, baharın geldiği, barajların dolduğu nisan ayının 2. haftası başlayan yağmurlar, 13 Mayıs'a kadar sürer.

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Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

NİSAN YAĞMURLARININ FAYDALARI

Nisan yağmurunun içerisinde bol miktarda demir bulunur. Bu sebeple özellikle demir eksikliği bulunan kişilerin tüketmesi önerilir.

Gündelik hayatın getirdiği yorgunluk, stres ve bunalmış gibi sorunlara iyi gelir.

Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır.

Dini açıdan çocuğu olmayan çiftlerin tüketmesi halinde çocuklarının olabileceğine inanılır. Bilimsel olarak henüz kanıtlanamamış olsa da inanan pek çok kişinin bu yöntemi denediğini görebilirsiniz.

Çiçeklerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar.

Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

Hava kirliliğinin sebep olduğu ortamları ferahlatır. Daha rahat ve kolay bir şekilde nefes alabilmenizi sağlar.

Bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.

Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar.

Cilt bakımı için tercih edildiğinde pürüzsüz ve canlı bir cilt elde edilebilir.

Göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

Ateş düşürücü özelliği bulunur.

Balgam atmada etkilidir.

Göğüs ağrısı, sıkışma gibi rahatsızlıklarda faydalıdır.

Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Özenli bir şekilde toplanması önerilen nisan yağmuru pek çok bilim dalında da inceleme alınmış bir hava olayıdır. İçeriğinde bol miktarda demir olması sebebiyle tüketilebileceği söylenen ancak aşırı hava kirliliği bulunan yerlerde biriktirilmemesi önerilen nisan yağmuru için ilk olarak yağmur suyunu toplayacağınız kabın temiz olması çok önemlidir.

İçerisine başka bir şey kaçmamasına özen gösterilmesi gereken nisan yağmuru isminden de anlaşıldığı üzere sadece nisan ayında toplanabiliyor. Nisan ayının 7 ile başlayan bu süreç yağmurun oluşumuna göre ay sonuna kadar toplanabilir. Toplanarak biriktirilen bu nisan yağmuru suyunun şifası için genellikle aç karnına içilerek tüketilmesi gerekir.

El, yüz ve saç içinde yıkama suyu olarak kullanabileceğiniz nisan yağmurunu yağmur görmeyen çiçeklerinize ve bitkilerinize de dökebilirsiniz. Dini açıdan dua edilerek her sabah tüketilebileceği de bilinen diğer hususlardandır.

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