Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak toplanan ve kullanılan nisan yağmurlarının insan sağlığına ve ruhuna birçok faydası olduğu biliniyor. Öyle ki, eskiden ölüm döşeğindeki insanların ağızlarına damlatılırak kullanıldığı rivayet ediliyor...

Yağmur, İslam aleminde rahmet ve bereketi temsil etmekle kutsal sayılıyor. Özellikle nisan yağmurları daha özel kabul ediliyor. Hadis-i şeriflerde de adı geçen nisan yağmurları, Peygamber Efendimizin övgüsüne nail olmuştur.

Tarımda önemli bir verimin alındığı, çiçeklerin açtığı, baharın geldiği, barajların dolduğu nisan ayının 2. haftası başlayan yağmurlar, 13 Mayıs'a kadar sürer.