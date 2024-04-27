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Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…
Giriş Tarihi: 27.04.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
17:26
Gökten yağan şifa: Faydalarını duyan topluyor! Nisan yağmuru bakın nelere iyi geliyor…
Nisan ayı için Anadolu'nun pek çok yerinde "yağmur ayı" denildiğini biliyorsunuzdur. Baharın habercisi olarak kabul edilen bu ayda yağan yağmurlar doğaya canlılık katıyor, ağaçlar çiçek açıyor, bitki örtüsü yeniden yeşeriyor. Peki, Nisan yağmurlarının içeriğindeki bileşenlerle doğaya faydalarının yanında insan sağlığı açısından da bazı yararları bulunduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar sonucunda, genellikle biriktirilerek kullanılan nisan yağmurlarının birçok faydası olduğu ortaya çıktı. İşte, Nisan yağmuru faydaları…