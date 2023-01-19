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Haberler Keşfet Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 17:21

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Survivor Hikmet Tuğsuz hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkan yapımda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. İddialara göre Hikmet Tuğsuz, yedeklerden ana kadaroya dahil olacak isimler arasında yer alıyor. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler…

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Programda bu yıl ünlüler ve gönüllülerin yanı sıra fenomenler de performans sergiliyor. Öte yandan Survivor yedekler kadrosu ile gündemde. Yedeklerden ana kadroya dahil olacağı konuşulan isimlerden biri de Hikmet Tuğsuz oldu. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, Hikmet Tuğsuz hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler.

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

16 Kasım 1986 tarihinde Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya gelen Hikmet Tuğsuz, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

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Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu.

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Atletizmin bir branşında dereceleri bulunan Tuğsuz, hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

Hikmet Tuğsuz, Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

HİKMET TUĞSUZ EVLİ Mİ?

Survivor 2022 sezonunda gönüllüler takımında yarışan Hikmet Tuğsuz'un medeni durumu bekar.

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