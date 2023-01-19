Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Programda bu yıl ünlüler ve gönüllülerin yanı sıra fenomenler de performans sergiliyor. Öte yandan Survivor yedekler kadrosu ile gündemde. Yedeklerden ana kadroya dahil olacağı konuşulan isimlerden biri de Hikmet Tuğsuz oldu. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, Hikmet Tuğsuz hayatı ve kariyeri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında bilgiler.