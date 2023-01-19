Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Survivor Hikmet Tuğsuz hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkan yapımda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. İddialara göre Hikmet Tuğsuz, yedeklerden ana kadaroya dahil olacak isimler arasında yer alıyor. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında merak edilenler…