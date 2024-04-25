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Haberler Keşfet İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: "Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?"
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:46

İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: "Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?"

İlişkiler, hemen herkesin yaşamının ana noktalarından biri. Herkesin dönemsel olarak ilişkisinde iniş ve çıkışlar yaşayabilir. Fakat hiç bitmeyen tartışmalar, kendini değersiz hissettiren konuşmalar veya kafa karışıklığı... Tüm bunların ardında aslında narsist biriyle birlikte olmanın verdiği sorunlar olabilir. Peki bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte cevabı...

İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

- Kendini fazla önemseme: Sürekli kendisinden bahseder, övünür ve başarılarını abartır. Sizin başarılarınızı veya fikirlerinizi önemsemez gibi görünür.

İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?

- Empati Eksikliği: Duygularınızı veya ihtiyaçlarınızı anlamakta zorlanır. Kendi problemlerinin ve duygularının sizininkilerden daha önemli olduğuna inanır.

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İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?

- Eleştiriye Duyarsızlık: Eleştiriye tahammül edemez ve her zaman haklı olduğunu düşünür. Küçük hatalarınız için bile sizi aşırı eleştirebilir.

İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?

- Manipülasyon: Sizi kontrol altında tutmak için suçluluk duygusu, utanç veya korku gibi duyguları kullanabilir.

İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?

- Yüksek Beklentiler: Sizden ve çevresindekilerden her zaman mükemmeliyet bekler. Bu beklentileri karşılayamadığınızda öfkelenebilir veya sizi cezalandırabilir.

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