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İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: "Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?"
Giriş Tarihi: 25.04.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
09:46
İlişkinizi baştan yazacak sorunun cevabı: "Bir narsistle birlikte olduğumu nasıl anlarım?"
İlişkiler, hemen herkesin yaşamının ana noktalarından biri. Herkesin dönemsel olarak ilişkisinde iniş ve çıkışlar yaşayabilir. Fakat hiç bitmeyen tartışmalar, kendini değersiz hissettiren konuşmalar veya kafa karışıklığı... Tüm bunların ardında aslında narsist biriyle birlikte olmanın verdiği sorunlar olabilir. Peki bir narsistle birlikte olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte cevabı...