Haberler Keşfet Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

Giriş Tarihi: 10.11.2022 17:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 17:30

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, ekran macerasına 17. sezonuyla devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrıldığını duyurmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizide Mesut Komiser'in yerini dolduracak isim belli oldu. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan yapıma yeni bir oyuncu katıldı. Bir döneme damgasını vuran ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Deli Yürek dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta isim, Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor. İşte, o efsane isim...