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Haberler Keşfet Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor
Giriş Tarihi: 10.11.2022 17:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 17:30

Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, ekran macerasına 17. sezonuyla devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrıldığını duyurmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizide Mesut Komiser'in yerini dolduracak isim belli oldu. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan yapıma yeni bir oyuncu katıldı. Bir döneme damgasını vuran ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Deli Yürek dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta isim, Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor. İşte, o efsane isim...

Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

Kanal D'nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, ekran macerasına 17. sezonu ile devam ediyor.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi, yeni sezonuyla da izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

Hatırlanacağı üzere dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren ve bu rolle özdeşleşen Şevket Çoruh, sezon başında projeden ayrılma kararı almıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, yapıma şu sözlerle veda etmişti:

Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

''MESUT'LA SON DAKİKAYA KADAR TER DÖKTÜM''

"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek’te rol almıştı! Mesut Komiser gitti o geldi! Efsane isim Arka Sokaklar ile ekranlara dönüyor

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh"

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