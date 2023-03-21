Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

On Bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruç tutacak olan müminler tarafından iftar vakti ve sahur saati aratılıyor. Ramazanı oruçlu geçiren vatandaşlar Mardin'de iftar saat kaçta sorusuyla Mardin sahur saati ve iftar vakitleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet tarafından yayınlanan 2023 Mardin İmsakiye ile Mardin iftar vakti saat kaçta sorusu yanıt buldu. 30 gün için Mardin iftar, sahur ve teravih vakitleri belli oldu. İşte Diyanet 2023 Mardin İmsakiye ile iftar, sahur saatleri