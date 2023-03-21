Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:48

Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

On Bir Ayın Sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruç tutacak olan müminler tarafından iftar vakti ve sahur saati aratılıyor. Ramazanı oruçlu geçiren vatandaşlar Mardin'de iftar saat kaçta sorusuyla Mardin sahur saati ve iftar vakitleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet tarafından yayınlanan 2023 Mardin İmsakiye ile Mardin iftar vakti saat kaçta sorusu yanıt buldu. 30 gün için Mardin iftar, sahur ve teravih vakitleri belli oldu. İşte Diyanet 2023 Mardin İmsakiye ile iftar, sahur saatleri

Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri veriliyor. On bir ayın sultanı 23 Mart'ta başlayacak. Mardin'de oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Mardin sahur vakti ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aranıyor. Mardin iftar saati, sahur vakti, teravih namazı saatleri ve imsak vakitleri 2023 Mardin imsak vakitleri imsakiye takvimi ile belli oldu! İşte Ramazan İmsakiye 2023 ezan vakitleri

Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

MARDİN SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile Mardin sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

MARDİN İFTAR VE SAHUR SAATİ 23 MART PERŞEMBE

Sahur Vakti: 04:50

İftar Vakti: 18:38

MARDİN İFTAR VE SAHUR SAATİ 24 MART CUMA

Sahur Vakti: 04:48

İftar Vakti: 18:39

MARDİN İFTAR VE SAHUR SAATİ 25 MART CUMARTESİ

Sahur Vakti: 04:46

İftar Vakti: 18:39

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

Mardin sahur vakti ve iftar saati! 2023 Mardin İmsakiye ile ilk sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı olarak kutlanacaktır.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder. Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkar davranışlardan da kaçınırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.

SON DAKİKA