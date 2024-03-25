Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada
Giriş Tarihi: 25.03.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 06:01

Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada

Süper Lig'e verilen aranın ardından gözler milli ara bitiş tarihine çevrildi. Bilindiği üzere ligde finale sadece 8 hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıran kırana yarışı sürüyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı

Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada

Süper Lig ne zaman başlayacak, milli ara ne zaman bitiyor soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray zirve mücadelesini sürdürürken ligde kalmak isteyen takımların önemli mücadeleleri bulunuyor. İşte milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı

Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla araya girdi. Milli ara 17 Mart Pazar günü maçların sona ermesiyle başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezon başında açıklanan fikstüre göre 31. hafta karşılaşmaları seçim sonrası 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle kaldığı yerden devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada

SÜPER LİG 31. HAFTA FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de maçların başlangıç saatleri henüz açıklanmadı. 31. haftanın programı şu şekilde;
03.04.2024 GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
03.04.2024 YILPORT SAMSUNSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
03.04.2024 MONDİHOME KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
03.04.2024 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR
03.04.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada

03.04.2024 EMS YAPI SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
03.04.2024 TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş
03.04.2024 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.
03.04.2024 BITEXEN ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
03.04.2024 İSTANBULSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

SON DAKİKA