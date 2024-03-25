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Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada
Giriş Tarihi: 25.03.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
06:01
Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı burada
Süper Lig'e verilen aranın ardından gözler milli ara bitiş tarihine çevrildi. Bilindiği üzere ligde finale sadece 8 hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıran kırana yarışı sürüyor. Peki, Milli ara ne zaman bitiyor, ligler ne zaman başlayacak? Milli ara bitiş tarihi 2024 ve Süper Lig 31. hafta programı