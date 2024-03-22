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MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama: 22 Mart 2024 On Numara çekilişi canlı izle MPİ ekranında!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
18:39
MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama: 22 Mart 2024 On Numara çekilişi canlı izle MPİ ekranında!
On Numara çekiliş sonuçları 22 Mart 2024 için bilet sorgulaması başladı. Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin sonuncusu bugün www.millipiyangoonline.com adresinde noter huzurunda yapılıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları çekilişi canlı izle ekranı Milli Piyango üzerinde yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı…