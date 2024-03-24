MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ tercih tarihleri ÖSYM ile takip ediliyor. Mili Savunma Üniversitesi tarafından duyurulacak süreçle ilgili geri sayım başladı. Adaylar sınavın ardından sonuçlarına erişti. Şimdi tercihlerini yapmayı bekliyor. Bu noktada gözler https://www.msu.edu.tr/ ekranlarındaki duyurularda. Peki; MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor 2024?