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Haberler Keşfet MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 15:07

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları adaylar ile buluştu. Şimdi sırada tercihler var. 2024 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban ve tavan puanlarına göre yapılacak işlemler için gözler ÖSYM takvimine dönüldü. Peki; 2024 MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı? İşte, MSÜ tercih tarihleri hakkında merak edilenler...

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ tercih tarihleri ÖSYM ile takip ediliyor. Mili Savunma Üniversitesi tarafından duyurulacak süreçle ilgili geri sayım başladı. Adaylar sınavın ardından sonuçlarına erişti. Şimdi tercihlerini yapmayı bekliyor. Bu noktada gözler https://www.msu.edu.tr/ ekranlarındaki duyurularda. Peki; MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor 2024?

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı.

Sonuçların erken açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzunun da çok geçmeden yayımlanması bekleniyor.

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu ile belli olacak taban ve tavan puanları da henüz belirlenmedi.

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

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