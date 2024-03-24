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MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
15:07
MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları adaylar ile buluştu. Şimdi sırada tercihler var. 2024 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban ve tavan puanlarına göre yapılacak işlemler için gözler ÖSYM takvimine dönüldü. Peki; 2024 MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı? İşte, MSÜ tercih tarihleri hakkında merak edilenler...