Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Yeni Evim projesi için geri sayım başladı. Orta gelirli konut kredisi başvuruları için sayılı günler kaldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sosyal konut projesi yanı sıra ikinci bir seçenek kazanmış olacak. Orta gelirliye konut kampanyası detayları arasında kredi faiz oranının yüzde 1'in altında olması dikkat çekiyor. Peki, orta gelirliye konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılı? İşte, 2023 TOKİ kredi hesaplama ve ödeme planı…