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Haberler Keşfet Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri
Giriş Tarihi: 14.01.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 23:47

Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

Orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Yeni Evim projesi için geri sayım başladı. Orta gelirli konut kredisi başvuruları için sayılı günler kaldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sosyal konut projesi yanı sıra ikinci bir seçenek kazanmış olacak. Orta gelirliye konut kampanyası detayları arasında kredi faiz oranının yüzde 1'in altında olması dikkat çekiyor. Peki, orta gelirliye konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılı? İşte, 2023 TOKİ kredi hesaplama ve ödeme planı…

Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

Orta gelirliye konut kredisi ödeme planı ile ev sahibi olmak isteyenlere fırsat sunuyor. Bakan Murat Kurum ve Bakan Nureddin Nebati tarafından detayları açıklanan orta gelirliye konut kampanyası şartları ve başvuru tarihleri yakın mercek altına alındı. Yoğun bir talebin olduğu başvurular için de sayılı günler kaldı. Peki, 2023 Orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvurusu nasıl yapılır, başladı mı? İşte, TOKİ Yeni Evim projesi ile orta gelirli konut kredisi hesaplama...

Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

'YENİ EVİM' KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'unOrta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesine ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı.

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Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta Gelirli Konut Kredisi hesaplama/ödeme planı: TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru şartları ve tarihleri

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLAYACAK"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

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