Orta gelirliye konut kampanyası şartları açıklanırken başvurular için de geri sayım başladı. Verilecek kredi desteğinin detayları geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum ve Bakan Nebati tarafından paylaşıldı. Orta gelir konut kampanyası detayları sonrası ev sahibi olmak isteyenler harekete geçti. Sosyal konut kuraları devam ederken Yeni Evim adlı proje de vatandaşlara ikinci bir seçenek sunacak. Kredi faiz oranı yüzde 1'in altına kalırken başvuru yapmak isteyenler orta gelirliye konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 TOKİ orta gelirliye konut kredisi hesaplama ve ödeme planı…