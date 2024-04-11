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Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: "Yemek için Türkiye'ye geliyorlar..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
13:39
Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: "Yemek için Türkiye'ye geliyorlar..."
Dünyanın en sevilen sokak lezzetlerinden biri Türkiye'de. Üstelik Taste Atlas'ın yaptığı sıralamada binlerce dünya yemeği arasından seçilerek en iyi sakatat yemekleri listesinin de üçüncü sırasında yer alıyor. Evet, hepimizin bildiği, lezzetiyle adeta arşa ulaştıran kokoreçten bahsediyoruz. Peki tüm dünya bu lezzetin nasıl peşinde? İşte detaylar...