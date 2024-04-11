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Haberler Keşfet Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: "Yemek için Türkiye'ye geliyorlar..."
Giriş Tarihi: 11.04.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 13:39

Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: "Yemek için Türkiye'ye geliyorlar..."

Dünyanın en sevilen sokak lezzetlerinden biri Türkiye'de. Üstelik Taste Atlas'ın yaptığı sıralamada binlerce dünya yemeği arasından seçilerek en iyi sakatat yemekleri listesinin de üçüncü sırasında yer alıyor. Evet, hepimizin bildiği, lezzetiyle adeta arşa ulaştıran kokoreçten bahsediyoruz. Peki tüm dünya bu lezzetin nasıl peşinde? İşte detaylar...

Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: Yemek için Türkiye’ye geliyorlar...

Kokoreç, Anadolu ve Balkanlarda, koyunun veya keçinin ince bağırsağından, mumbardan ve uykuluktan yapılan, şişe sarılarak kor ateşte kızartılan bir çeşit kebaptır.

Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: Yemek için Türkiye’ye geliyorlar...

Kâşgarlı Mahmud'un eseri Dîvânu Lugâti't-Türk'te bulunan yörgemeç de kokoreç benzer bir yemektir ve kökenlerinin bu noktaya dayandığı düşünülür.

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Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: Yemek için Türkiye’ye geliyorlar...

Kokoreç, öncelikle kuzu veya keçinin ince bağırsağı iyice temizlenir.

Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: Yemek için Türkiye’ye geliyorlar...

Daha sonra, bağırsaklar şişe sarılarak baharatlanır ve mangalda pişirilir. Kokoreç pişerken, şişe sarılmış bağırsakların arasına uykuluk da eklenebilir.

Sakatat yemeklerinin şahı! Dünya da onu seçti: Yemek için Türkiye’ye geliyorlar...

Kokoreç, genellikle ekmek arası olarak tüketilir. Kokoreçin yanında en çok tercih edilen içecekler ayran, turşu suyu ve şalgam suyudur.

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