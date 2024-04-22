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Sakın "ertesi gün" yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
09:48
Sakın "ertesi gün" yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor
Sevilen bir yemeğin tadını çıkardıktan sonra, çoğu insan kalan yemeği saklayarak ertesi gün de yemeyi planlar. İlk öğününüzün ardından ertesi güne kaldığında, yemek ise düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Gıda zehirlenmesi, tahmin ettiğiniz kadar yaygın olmayabilir. Özellikle uygun şekilde depolanmayan ve ertesi güne kalan yemekler, birçok tehlikeyi içerir. İşte buzdolabına koyarken birkaç kez düşünmeniz gereken o besinler...