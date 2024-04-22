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Haberler Keşfet Sakın "ertesi gün" yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 09:48

Sakın "ertesi gün" yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

Sevilen bir yemeğin tadını çıkardıktan sonra, çoğu insan kalan yemeği saklayarak ertesi gün de yemeyi planlar. İlk öğününüzün ardından ertesi güne kaldığında, yemek ise düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Gıda zehirlenmesi, tahmin ettiğiniz kadar yaygın olmayabilir. Özellikle uygun şekilde depolanmayan ve ertesi güne kalan yemekler, birçok tehlikeyi içerir. İşte buzdolabına koyarken birkaç kez düşünmeniz gereken o besinler...

Sakın ertesi gün yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

Bazı yiyecekler, uygun koşullarda muhafaza edildiğinde herhangi bir risk taşımadığı düşünülse de ertesi gün tüketilmemesi gereken bazı sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak, neleri ve neden yiyemeyeceğinizi bilmeniz çok önemlidir. "Yeniden yerim" dememeniz gereken yiyecekler bazları...

Sakın ertesi gün yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

PİZZA

En iyi seçeneklerden biri olan pizza, ertesi güne kaldığında soğuduğunda lezzetini kaybetmese de çok tehlikeli olabilir. Örneğin, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için pizzayı iki saatten fazla bekletmemek gerekiyor.


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Sakın ertesi gün yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

Kalan pizzayı tüketmek için hemen "hava almayan" bir kabın içine koymalısınız. Bu şekilde muhafaza edilirse, pizza soğuduktan sonra birkaç gün boyunca tüketilebilir. Bu pizzayı iki gün sonra yemeniz tehlikelidir.

Sakın ertesi gün yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

DENİZ ÜRÜNLERİ

Doğru yöntemle piştiğinde deniz ürünleri sağlık açısından faydalı olsa da ısıtıldığında oldukça tehlikeli olabilir. Örneğin, tadı ve tadı kaybolabilir. Ayrıca pişmiş deniz ürünlerini dört günden daha uzun süre muhafaza etmek, bakterilerin çoğalmasına ve oldukça tehlikeli bir enfeksiyona yol açmasına neden olabilir. Ayrıca, deniz ürünlerini oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletmemek gerekiyor.



Sakın ertesi gün yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

ISPANAK

Bir tür süper gıda olarak sınıflandırılan ıspanak, göz, kemikler, saç, cilt ve hatta kalp için hayati önem taşır. Yine de mikrodalgada ıspanağı ısıtmamaya dikkat edin. Bu yüksek nitrat içeren yeşil yapraklı sebze, tekrar ısıtıldığında tehlikeli hale gelebilir.



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