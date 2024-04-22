Sakın "ertesi gün" yerim demeyin! Buzdolabına koyduğunuz anda bu besin zehir saçıyor

DENİZ ÜRÜNLERİ

Doğru yöntemle piştiğinde deniz ürünleri sağlık açısından faydalı olsa da ısıtıldığında oldukça tehlikeli olabilir. Örneğin, tadı ve tadı kaybolabilir. Ayrıca pişmiş deniz ürünlerini dört günden daha uzun süre muhafaza etmek, bakterilerin çoğalmasına ve oldukça tehlikeli bir enfeksiyona yol açmasına neden olabilir. Ayrıca, deniz ürünlerini oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletmemek gerekiyor.







