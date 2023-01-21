Sözleşmeli personele kadro son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. TBMM Genel Kurul'da görüşülen düzenleme Meclis'ten geçti. Yasanın yürürlük tarihi ardından otuz günlük müracaat sürecinin başlaması bekleniyor. Sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. Tam 458 bin 615 çalışanın kadroya geçeceği düzenlemenin yasalaşma süreci takip ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, taslağı, yasa maddeleri ve kapsamı hakkında merak edilenler…