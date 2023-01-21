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Haberler Keşfet Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis'ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 12:07

Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis'ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personele kadro son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. TBMM Genel Kurul'da görüşülen düzenleme Meclis'ten geçti. Yasanın yürürlük tarihi ardından otuz günlük müracaat sürecinin başlaması bekleniyor. Sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. Tam 458 bin 615 çalışanın kadroya geçeceği düzenlemenin yasalaşma süreci takip ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, taslağı, yasa maddeleri ve kapsamı hakkında merak edilenler…

Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete süreci ile takip ediliyor. Gazetede yayımlanması ardından yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin kanun teklifi TBMM'den geçti. Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri bu kez yürürlük tarihi için araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN ortak çalışması ile hazırlanan yasa ardından personelin müracaatı beklenecek. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 2023 sözleşmeli personele kadro son durum…

Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz yıl hazırlanmış ve sunumu yapılmıştı.

Alt komisyonlardan geçen taslak metin Genel Kurulda da kabul edilerek Meclis'ten geçmiş oldu. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi resmen yasalaştı.

İşte, yasadan detaylar:

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Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurul'dan geçen yasa teklifinin yürürlüğe giriş tarihi ve yasa maddeleri için Resmi Gazete sayısı bekleniyor.

Gazeteyle birlikte yürürlüğe girmesi beklenen sözleşmeli personele kadro yasası sonrası 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için başvuruda bulunacak.

Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önemli olacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personel kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeli personele kadro son dakika Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor?

Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

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