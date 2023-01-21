Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete süreci ile takip ediliyor. Gazetede yayımlanması ardından yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemenin kanun teklifi TBMM'den geçti. Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri bu kez yürürlük tarihi için araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-SEN ortak çalışması ile hazırlanan yasa ardından personelin müracaatı beklenecek. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 2023 sözleşmeli personele kadro son durum…