Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 458 bin 615 çalışanın kadroya geçişi için hazırlanan düzenleme TBMM Genel Kurulda görüşüldü ve Meclis'ten geçti. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle beraber 30 günlük başvuru süreci başlamış olacak. Bu noktada ''Sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?'' sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan kadroya geçiş için 28 Kasım 2022 tarihi önem arz edecek. Peki, Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yürürlük tarihi, yasa maddeleri ve kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler…