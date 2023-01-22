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Haberler Keşfet Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM'den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:55

Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM'den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 458 bin 615 çalışanın kadroya geçişi için hazırlanan düzenleme TBMM Genel Kurulda görüşüldü ve Meclis'ten geçti. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle beraber 30 günlük başvuru süreci başlamış olacak. Bu noktada ''Sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?'' sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan kadroya geçiş için 28 Kasım 2022 tarihi önem arz edecek. Peki, Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yürürlük tarihi, yasa maddeleri ve kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM’den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeli personele kadro son durum, yürürlük tarihi ve düzenlemenin detayları yüzbinlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçişini içeren kanun teklifi TBMM'den geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-SEN ortaklığında hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından otuz gün içerisinde kadroya geçmek isteyen personelin başvuruları alınacak. Kanundan işe başlangıç tarihi 28 Kasım 2022 olan kişiler yararlanacak. Peki, Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 2023 Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM’den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen ortaklığında hazırlanan 458 bin 615 sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçirilmesini içeren kanun teklifi, geçtiğimiz yıl hazırlanmış ve 13 Ocak 2023 tarihinde sunumu TBMM'ye sunulmuştu.

Alt komisyonlardan geçen düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Meclis'ten geçti. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi resmen yasalaştı.

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Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM’den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurulundan geçen sözleşmeli personele kadro yasa teklifinin yürürlüğe giriş tarihi ve yasa maddeleri için Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

458 bin 615 çalışanı yakından ilgilendiren düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanması ile beraber resmen yürürlüğe girmiş olacak.

Ardından 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Yasadan yararlanmak isteyen çalışanlar, belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek.

İşte, yasa hakkında tüm merak edilenler…

Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM’den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önem arz edecek.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personeller kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Çalışanlar, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek.

Sözleşmeliye kadro son dakika: TBMM’den geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Bu kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, KPSS'den yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

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