Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…

The Story of Codes kitabının yazarı Mark Frary, dünyada büyük yankılar yaratan şifreleri ve o şifrelerin hikayelerini anlattığı kitapta şifrelerin tarihte yüzyıllar boyunca Antik Yunan'dan itibaren şifrelerin büyük öneme sahip olduklarını vurguluyor. Birçok farklı yöntemle kafa derilerine yapılan şifrelerle, enigma makineleriyle şifreler amaçlarına ulaşıyordu. Bu şifrelerin içinden 8 tanesi var ki insanlığın gidişatına yön verdi. İşte o şifreler: