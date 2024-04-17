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Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
16:40
Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…
Dünyayı değiştiren ve tarihe yön veren 8 şifre açıklandı. Bu şifreler içerdiği mesajlarla birçok olaya yön verirken tarihin gidişatına da yön verdi. Tarih boyunca kodların ve şifrelerin kullanım amacı içerdiği mesajları düşmanların okumayacağı şekilde iletmek oldu. Bu 8 şifre barındığı mesajlarla dünyayı değiştirirken deşifre olmamayı da başardı. İşte tarihin seyrini değiştiren o sekiz şifre