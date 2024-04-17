Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:40

Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre

Dünyayı değiştiren ve tarihe yön veren 8 şifre açıklandı. Bu şifreler içerdiği mesajlarla birçok olaya yön verirken tarihin gidişatına da yön verdi. Tarih boyunca kodların ve şifrelerin kullanım amacı içerdiği mesajları düşmanların okumayacağı şekilde iletmek oldu. Bu 8 şifre barındığı mesajlarla dünyayı değiştirirken deşifre olmamayı da başardı. İşte tarihin seyrini değiştiren o sekiz şifre

Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…

The Story of Codes kitabının yazarı Mark Frary, dünyada büyük yankılar yaratan şifreleri ve o şifrelerin hikayelerini anlattığı kitapta şifrelerin tarihte yüzyıllar boyunca Antik Yunan'dan itibaren şifrelerin büyük öneme sahip olduklarını vurguluyor. Birçok farklı yöntemle kafa derilerine yapılan şifrelerle, enigma makineleriyle şifreler amaçlarına ulaşıyordu. Bu şifrelerin içinden 8 tanesi var ki insanlığın gidişatına yön verdi. İşte o şifreler:

Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…

İŞTE DÜNYAYI DEĞİŞTİREN SEKİZ EFSANEVI ŞİFRE

1) SCYTALE

Spartalılar şifreli mesajları uzun mesafelere göndermenin nispeten basit ama etkili bir yolunu bulmuşlardı: Tırpan, üzerine mesaj yazılan parşömen şeritleriyle sarılabilen ahşap bir çubuktu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…

Çözüldüğünde mesaj okunaksız oluyordu. Aynı çevredeki bir tırpana tekrar sarıldığında mesaj açığa çıkıyordu. Tırpanın çevresi bilindiğinde, kod kolayca kırılıyordu ve bu yöntem yalnızca kısa mesajları yazıya dökmek için kullanışlıydı

Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…

2. SEZAR ŞİFRESİ

Sezar Şifreleri bir mesajdaki her bir harfin belirli sayıda harfle yer değiştirmesini içerir. Romalı General Gaius Julius Caesar, Galya'da seferdeyken Roma'daki arkadaşlarıyla yazışmalarında bu yer değiştirme yöntemini kullanmıştır.

Tarihe yön verdiler! İşte dünyayı değiştiren sekiz efsanevi şifre…

Sezar yazışmalarında çeşitli şifreleme yöntemleri kullanmayı o kadar severdi ki, Valerius Probus M.S. 1 yılında Sezar'ın teknikleri üzerine bir inceleme yazmıştır (bu metin artık tarih sahnesinden silinmiştir).

SON DAKİKA