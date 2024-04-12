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Haberler Keşfet Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:12

Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...

Evde mayalanan yoğurdun sağlık bakımından faydaları saymakla bitmez. Özellikle hazır yoğurtları tercih etmiyorsanız ve kendiniz hazırlamak istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Usta aşçıların da sır gibi sakladığı bu yöntem yoğurdunuzun taş gibi olmasını sağlacayak. İşte ev yapımı o yoğurdun tarifi...

Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...

Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar. Öyleyse gelin birlikte sağlıklı ve lezzet deposu yoğurt mayalama yöntemlerine bir bakalım…

Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun. Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!

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Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz. Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın.

Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...

Ardından çömleklerin ağzını havlu bez ile kapatın. Tencere ve kavanoz dışında, çömlek mayalama yöntemini de mutlaka deneyin. Lezzetine inanamayacaksınız…

Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Bu yöntemde mayamız tereyağı olacak… Bir kabın içine, kaynatıp ılıttığınız sütten birkaç kaşık alarak, tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor (Bir litre sütre, 2 tatlı kaşığı tereyağı kullanmalısınız). Ardından bu karışımı sütü hangi kapta mayalayacaksanız ona boşaltın. Sonra kapağını kapatıp 5-6 saatte 10-15 dakika kapağını açarak kıvam aldıktan sonra, yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

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