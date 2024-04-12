Haberler
Keşfet
Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
12:12
Taş gibi yoğurt mayalama yöntemi! Meğer aşçılar da bu formülü uyguluyormuş...
Evde mayalanan yoğurdun sağlık bakımından faydaları saymakla bitmez. Özellikle hazır yoğurtları tercih etmiyorsanız ve kendiniz hazırlamak istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Usta aşçıların da sır gibi sakladığı bu yöntem yoğurdunuzun taş gibi olmasını sağlacayak. İşte ev yapımı o yoğurdun tarifi...