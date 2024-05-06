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Haberler Keşfet Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:28

Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu

Türk mutfağının dünyanın en iyileri arasında olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bazı Türk lezzetleri, farklı kategorilerde özellikle en üst sıralara yerleşiyor. Taste Atlas'ın yaptığı "dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde özellikle ilk sıraya yerleşen lezzetin peşinde ise tüm dünya koşuyor! İşte o liste...

Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu

1. ÇÖKERTME KEBABI

"Dünyanın en iyisi" seçilen çökertme kebabı, Bodrum yöresine özgü geleneksel bir kebap çeşidi.

Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu

Bu tarif, çok ince dilimlenerek kızarmış patates, domates sosu ve yoğurtla servis edilen marine edilmiş dana eti dilimlerinden oluşuyor.

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Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu

Marinesi genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı biberle yapılırken, yemeğin yanında servis edilen yoğurt sosu sarımsak ve tuzla zenginleştiriliyor.

Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu

Kızartılmış olan etler, kızarmış patateslerin ve yoğurt sosunun üzerine konuluyor. Etin üzerine domates sosu gezdiriliyor ve bazı tariflerde çökertme kebabı, kekik dallarıyla veya birkaç sotelenmiş biber ve domatesle de süslenmiş şekilde servis edilebiliyor.

Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin ilk sırasına bu Türk lezzeti oturdu

2. TANDOORİ / HİNDİSTAN

En popüler Hint yemeklerinden biri olan tandoori, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Odun veya kömürle çalışan silindirik, üstü açık bir kil fırını olan tandırda yanan ateşte pişirilen bu yemek, aslında tanıdık olduğumuz bir lezzet.

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