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Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu
Giriş Tarihi: 06.05.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
12:28
Taste Atlas dünyanın en iyi yemeğini seçti! Güncel Listenin "ilk sırasına" bu Türk lezzeti oturdu
Türk mutfağının dünyanın en iyileri arasında olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bazı Türk lezzetleri, farklı kategorilerde özellikle en üst sıralara yerleşiyor. Taste Atlas'ın yaptığı "dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde özellikle ilk sıraya yerleşen lezzetin peşinde ise tüm dünya koşuyor! İşte o liste...