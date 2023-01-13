Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

2016'da, Arena di Verona antik tiyatrosunda gerçekleştirilen, dünyanın önde gelen Opera Festivali'nde, ünlü rejisör Franco Zeffirelli'nin sahneye koyduğu 'Il Trovatore' eserinde, şef Maestro Daniel Oren yönetiminde Manrico rolünü seslendirdi ve büyük başarı elde etti. Aynı eser ile Parma Verdi Festivali, Macerata Opera Festivali ve Berlin DeutscheOper'de sahne aldı.

2017 yılında, WienerStaatsoper, Arena di Verona, Bolşoy Tiyatrosu, Münih Bayerische Staatsoper, Oper Frankfurt Opernhaus, Napoli Teatro di San Carlo, Festival de Radio France et Montpellier, Los Angeles Operası ve Salerno Operası gibi dünyanın önemli sahnelerinde 'Il Trovatore', 'Manon Lescaut', 'Tosca', 'Turandot', 'Carmen', 'Madama Butterfly', 'Siberia' ve 'Nabucco' operalarında başroller seslendirdi. Aynı yıl, kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası'nın 'Zeki Müren Şarkıları' projesi ile çıktığı Türkiye turnesinde, oniki şehirde, yirmibinden fazla seyirciye ulaştı. Büyük ilgi gören 'Zeki Müren Şarkıları' konserlerinden sonra albümü yayımlandı.

2018 yılında dünya sahnelerinde temsillerine devam eden sanatçı, Wiener Staatsoper, Berlin DeutscheOper, Bolşoy Tiyatrosu, Finlandiya Ulusal Tiyatrosu, Aspendos Antik Tiyatrosu, Letonya Ulusal Operası ve Teatro Massimo di Palermo'da, 'Manon Lescaut', 'Il Trovatore', 'La Traviata', 'Macbeth', 'Carmen', 'Cavalleria Rusticana', 'Turandot' operalarında başrol söyledi. Aynı yılın Temmuz ayında, Arena di Verona'da, Franco Zeffirelli'nin rejisi ile sahnelenen 'Turandot' operasındaki Calaf rolü performansı, seyirci ve eleştirmenler tarafından 'olağanüstü başarı' olarak nitelendirildi. Eylül ayında gerçekleşen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Açılış Gecesi'nde de, Türkiye'de uzun yıllardan sonra yeniden sahnelenen Turandot eserinde yer aldı. Opera temsillerinin yanı sıra konser vermeyi sürdüren Karahan; Astana'da '20.Yıl Özel Konseri', Efes ve Aspendos Antik Tiyatrolarında 'Opera ve Bale Festivali Gala Konseri', Tiran'da 'Üç Tenor Konseri', Letonya Ulusal Operası'nın 'Yüzüncü Yıl Özel Konseri', Pekin'de 'Türkiye Turizm Yılı Kapanış Konseri', Tokyo'da ve St. Petersburg'da 'Türk Müziği'nin Yolculuğu Konseri' gibi etkinliklerde sahne aldı.