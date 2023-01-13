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Haberler Keşfet Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:02

Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Tenor Murat Karahan da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Tenor Murat Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularına yanıt arıyor. Murat Karahan uluslararası çok sesli müzik alanında ülkemizi temsil ederek Türk operasının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan bir isimdir. İşte Tenor Murat Karahan hakkında ayrıntılı bilgiler.

Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Tenor Murat Karahan oldu. Opera Sanatçısı Murat Karahan, ülkemize önemli katkılarda bulunmuş, ayrıca uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir. Peki, Tenor Murat Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tenor Murat Karahan hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

MURAT KARAHAN KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini T.E.D. Ankara Koleji'nde tamamlayan Murat Karahan, 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne girdi. 2003 yılında lisans programını, 2006 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora programını tamamladı.

2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Roma'ya giderek, iki yıl boyunca, ünlü soprano Renata Scotto ile Santa Cecilia Akademisi başkanı Profesör Bruno Cagli'nin özel öğrencisi oldu.

2012 yılında aldığı özel davet ile Letonya Ulusal Operası'nda 'devamlı misafir sanatçı' olan Karahan, burada geçirdiği iki yıl süresince, 'Lucia di Lammermoor', 'La Traviata', 'La Boheme', 'Manon Lescaut' ve 'Il Trovatore' operalarında elliden fazla başrol seslendirdi.

2014 yılında, Andante Dergisi'nin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Opera Sanatçısı' seçildi. Yine 2014 yılında, Fransa'da 'Il Trovatore' ve 'Manon Lescaut' operalarında başrol seslendirmek üzere davet edildi.

2015 yılında 'La Traviata' operasındaki rolü ile Berlin DeutscheOper'de ilk defa sahne alan sanatçı, aynı yıl Bolşoy Tiyatrosu'nda, 'La Traviata', 'La Boheme' ve 'Carmen' operalarında da başrolde yer aldı.

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Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

2016'da, Arena di Verona antik tiyatrosunda gerçekleştirilen, dünyanın önde gelen Opera Festivali'nde, ünlü rejisör Franco Zeffirelli'nin sahneye koyduğu 'Il Trovatore' eserinde, şef Maestro Daniel Oren yönetiminde Manrico rolünü seslendirdi ve büyük başarı elde etti. Aynı eser ile Parma Verdi Festivali, Macerata Opera Festivali ve Berlin DeutscheOper'de sahne aldı.

2017 yılında, WienerStaatsoper, Arena di Verona, Bolşoy Tiyatrosu, Münih Bayerische Staatsoper, Oper Frankfurt Opernhaus, Napoli Teatro di San Carlo, Festival de Radio France et Montpellier, Los Angeles Operası ve Salerno Operası gibi dünyanın önemli sahnelerinde 'Il Trovatore', 'Manon Lescaut', 'Tosca', 'Turandot', 'Carmen', 'Madama Butterfly', 'Siberia' ve 'Nabucco' operalarında başroller seslendirdi. Aynı yıl, kurucusu olduğu Limak Filarmoni Orkestrası'nın 'Zeki Müren Şarkıları' projesi ile çıktığı Türkiye turnesinde, oniki şehirde, yirmibinden fazla seyirciye ulaştı. Büyük ilgi gören 'Zeki Müren Şarkıları' konserlerinden sonra albümü yayımlandı.

2018 yılında dünya sahnelerinde temsillerine devam eden sanatçı, Wiener Staatsoper, Berlin DeutscheOper, Bolşoy Tiyatrosu, Finlandiya Ulusal Tiyatrosu, Aspendos Antik Tiyatrosu, Letonya Ulusal Operası ve Teatro Massimo di Palermo'da, 'Manon Lescaut', 'Il Trovatore', 'La Traviata', 'Macbeth', 'Carmen', 'Cavalleria Rusticana', 'Turandot' operalarında başrol söyledi. Aynı yılın Temmuz ayında, Arena di Verona'da, Franco Zeffirelli'nin rejisi ile sahnelenen 'Turandot' operasındaki Calaf rolü performansı, seyirci ve eleştirmenler tarafından 'olağanüstü başarı' olarak nitelendirildi. Eylül ayında gerçekleşen 25. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Açılış Gecesi'nde de, Türkiye'de uzun yıllardan sonra yeniden sahnelenen Turandot eserinde yer aldı. Opera temsillerinin yanı sıra konser vermeyi sürdüren Karahan; Astana'da '20.Yıl Özel Konseri', Efes ve Aspendos Antik Tiyatrolarında 'Opera ve Bale Festivali Gala Konseri', Tiran'da 'Üç Tenor Konseri', Letonya Ulusal Operası'nın 'Yüzüncü Yıl Özel Konseri', Pekin'de 'Türkiye Turizm Yılı Kapanış Konseri', Tokyo'da ve St. Petersburg'da 'Türk Müziği'nin Yolculuğu Konseri' gibi etkinliklerde sahne aldı.

Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

2018 yılı Ocak ayında 'Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni' olarak göreve başlayan ve halen bu görevi sürdüren sanatçı, yeni eserlerin bestelenmesi ve sahnelenmesi konusunda etkili çalışmalarda bulunmaktadır. Bu dönemde üretilen 'Troya' Epik Operası, 'Yeniden Doğuş' Operası ve 'Göbeklitepe' Epik Operası'nın proje yaratıcısı ve sanat yönetmeni olan Murat Karahan, 'Troya' operası ile Bolşoy Tiyatrosu dahil pek çok sahnede başrolde yer aldı.

2019'da Teatro Regio Torino'da 'Madama Butterfly', Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Aida', Bolşoy Tiyatrosu'nda 'Manon Lescaut' operalarının yanı sıra bir kez daha yer aldığı Arena di Verona Opera Festivali'nde bu defa 'Aida', 'Carmen', 'Il Trovatore' ve 'Tosca' operalarında festival kapsamında aynı yılda sahnelenen beş eserin dördünde sahneye çıkarak, festival tarihinde bir ilk'i gerçekleştirdi. Bu dört eserde, ünlü orkestra şefleri Placido Domingo ve Daniel Oren yönetiminde onbeş temsilde başrol seslendirerek dünya basınının, performanslarını 'olağanüstü' olarak tanımladığı ve övgüyle söz ettiği isim oldu.

2020 yılı Şubat ayında Münih, Bregenz ve Zürih'te yaptığı Gala Konserler ile büyük beğeni toplayan Karahan, 2021 yazında Arena di Verona Festivali'nde, 'Cavalleria Rusticana', 'Turandot' ve 'Aida' operalarının başrollerinde sahne almış, aynı günlerde İtalya Floransa'da düzenlenen Maggio Musicale Fiorentino Festivali'nde 'Siberia' operasında, İtalya Pisa'da 'Il Trovatore'de ve Rusya Bolşoy Tiyatrosu'nda da, orkestra şefi Placido Domingo yönetiminde, dünyaca ünlü soprano Anna Netrebko ile 'Tosca' operasında üç temsilde başrol söylemiştir.

Tenor Murat Karahan kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Tenor Murat Karahan kaç yaşında, nereli?

Sanata vermiş olduğu üstün hizmetlerinden dolayı 3 Kasım 2021 tarihinde İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende kendisine; İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı olan 'The Ordine al Merito della Repubblica Italiana' nişanı takdim edilmiştir.

Kasım 2021'de, İstanbul'da, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış etkinlikleri kapsamında, Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Aida'da başrolde sahne alan sanatçı, aynı ay, yine AKM'de Gala Konseri'nde yer almıştır. 2021 Aralık ayında 'Limak Filarmoni Operanın Yıldızları' konserlerinde, ünlü şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü soprano Anna Pirozzi ile birlikte, CSO Ada Ankara Konser Salonu'nda ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne almıştır.

2022 yılının Şubat ayında Kanarya Adaları'nda düzenlenen Las Palmas Operası'nın 'Alfredo Kraus Festivali' açılışında, ünlü soprano Martina Serafin ile birlikte üç temsilde 'Manon Lescaut' operasında Des Grieux rolünü, Nisan'da Ankara Congressium Salonu'nda, Prof. Dr. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu Tosca operasında Cavaradossi rolünü, Mayıs ayında ise Madrid'de, ünlü soprano Sonya Yoncheva ile birlikte Teatro Real'da sahnelenen 'Siberia' operasında 'Giordano' rolünü seslendirmiştir. Haziran 2022'de Arena di Verona'nın açılışında ünlü rejisör Zeffirelli'nin prodüksiyonuyla sahnelenen 'Aida' eserinde, Şef Daniel Oren yönetiminde Radames rolünde yer almıştır.

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