Haberler Keşfet TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 07:19

TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kuraları 81 ilde 250 bin konut için gerçekleşiyor. Her hafta yenilenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul ve İzmir için sorgulanmaya devam ederken Eskişehir, Antalya, Mersin, Sakarya, Kocaeli illerinde takvim belli oldu. Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanan kuralar noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, il il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 12-24 Ocak 2023 TOKİ kura takvimi…