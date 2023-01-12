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Haberler Keşfet TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 07:19

TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kuraları 81 ilde 250 bin konut için gerçekleşiyor. Her hafta yenilenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul ve İzmir için sorgulanmaya devam ederken Eskişehir, Antalya, Mersin, Sakarya, Kocaeli illerinde takvim belli oldu. Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanan kuralar noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, il il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 12-24 Ocak 2023 TOKİ kura takvimi

TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura takvimi 2023 Ocak tarihlerinde 5. Etap sona eriyor. Yeni tarihler belirlendi. Güncel takvimde Eskişehir, Antalya, Mersin, Sakarya, Kocaeli kura tarihleri belli oldu. Youtube canlı yayın ile takip edilen kuralar yeni haftada yeni illerle devam edecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri çekilişi biten iller için başladı. İşte, 81 ilde TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar…

TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

Takvim güncellendi; 12-24 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

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TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

12 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

TOKİ OCAK AYI 2023 KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ! TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

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