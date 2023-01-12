TOKİ sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kuraları 81 ilde 250 bin konut için gerçekleşiyor. Her hafta yenilenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul ve İzmir için sorgulanmaya devam ederken Eskişehir, Antalya, Mersin, Sakarya, Kocaeli illerinde takvim belli oldu. Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanan kuralar noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Peki, il il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 12-24 Ocak 2023 TOKİ kura takvimi…