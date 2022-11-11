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Haberler Keşfet TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 18:57

TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Kurum'un açıklamaları doğrultusunda TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi haftalık olarak duyuruluyor. Bu kapsamda çekilişler, bu hafta boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il bazında devam ederken diğer iller için geri sayım sürüyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirler için heyecan dorukta. 2+1 ve 3+1 evlerden birine sahip olmak isteyen milyonlarca vatandaş soruyor: Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi ve TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı il bazında devam eden TOKİ kura çekilişi ile ziyaret edilmeye başlandı. 2+1 ve 3+1 konutlar için noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi sonrası isim listesi paylaşılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kuraal konut TOKİakvimi için sıra hangi bölge ve illerde merak ediliyor. e başlandı. sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerini kurumun resmi internet sitesi veya e-Devlet ekranı üzerinden yapabiliyor. Haftalık olarak açıklanan TOKİ kura tarihleri takvimi için sıra hangi bölge ve illerde merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte 3+1 ve 2+1 Sosyal konut TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve TOKİ kura tarihleri bilgileri.

TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA TARİHLERİ İL İL 2022: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

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