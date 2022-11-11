Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Kurum'un açıklamaları doğrultusunda TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi haftalık olarak duyuruluyor. Bu kapsamda çekilişler, bu hafta boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il bazında devam ederken diğer iller için geri sayım sürüyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirler için heyecan dorukta. 2+1 ve 3+1 evlerden birine sahip olmak isteyen milyonlarca vatandaş soruyor: Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi ve TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.