Haberler Keşfet TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 13.01.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 23:38

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen ilk evim, ilk iş yerim kuraları 6. Etapla 13-22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için çekilecek. Bu iller arasında yer alan Mersin'de ise 14-17 Ocak tarihleri arasında 5 bin 100 konut için yapılacak kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarını sürdürüyor. Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi ve canlı yayın bilgileri.