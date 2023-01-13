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Haberler Keşfet TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 13.01.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 23:38

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen ilk evim, ilk iş yerim kuraları 6. Etapla 13-22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için çekilecek. Bu iller arasında yer alan Mersin'de ise 14-17 Ocak tarihleri arasında 5 bin 100 konut için yapılacak kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarını sürdürüyor. Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi ve canlı yayın bilgileri.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ Mersin kura çekilişi için başvuruda bulunanlar bugün başlayacak olan çekilişte isimlerinin yer alıp almadığını canlı yayın üzerinden takip etmek isteyerek Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI

TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları canlı yayın ve isim listesi sorgulama sayfası detayları şöyle;

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

  • Mersin TOKİ Anamur, Aydıncık, Merkez, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ilçeleri için yapılacak olan kura çekilişi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Mersin TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 14 Ocak – Saat: 10:00
SİLİFKE – 15 Ocak – Saat: 10:00
TARSUS – 15 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

ANAMUR – 16 Ocak – Saat: 10:00
AYDINCIK – 16 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN | Mersin TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

MUT – 17 Ocak - Saat: 10:00
TOROSLAR - 17 Ocak - Saat: 10:00

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