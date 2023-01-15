TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Sakarya TOKİ kura çekilişi Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunanlar Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgilerine erişmek isteyerek 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı yayın ile Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.