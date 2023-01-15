TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 16-17 Ocak 2023 tarihlerine yapılacak olan kura çekilişi başvuruda bulunanlar tarafından heyecanla bekleniyor. TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı yayın aracılığıyla izlemek ya da TOKİ resmi internet sitesi üzerinden isim listesi sorgulaması yapmak isteyenler 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI

TOKİ Sakarya kura çekilişi sorgulama sayfası ve tüm detaylar;