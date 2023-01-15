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Haberler Keşfet TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 15.01.2023 23:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 23:19

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Sakarya TOKİ kura çekilişi Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunanlar Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgilerine erişmek isteyerek 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı yayın ile Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 16-17 Ocak 2023 tarihlerine yapılacak olan kura çekilişi başvuruda bulunanlar tarafından heyecanla bekleniyor. TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı yayın aracılığıyla izlemek ya da TOKİ resmi internet sitesi üzerinden isim listesi sorgulaması yapmak isteyenler 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI

TOKİ Sakarya kura çekilişi sorgulama sayfası ve tüm detaylar;

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

  • Sakarya TOKİ 2 bin 750 konut hak sahibi belirme kurası Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 günleri yapılacak.
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TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Sakarya TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 16 Ocak – Saat: 10:00

ARİFİYE – 17 Ocak – Saat: 10:00

FERİZLİ – 17 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

HENDEK – 17 Ocak - Saat: 10:00

KOCAALİ – 17 Ocak - Saat: 10:00

TARAKLI – 17 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI | 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

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