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Haberler Keşfet Türkiye'nin "kanser haritası" açıklandı! TÜİK'in güncel listesi: "Kanserden ölüm en çok bu şehirde..."
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:41

Türkiye'nin "kanser haritası" açıklandı! TÜİK'in güncel listesi: "Kanserden ölüm en çok bu şehirde..."

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ile veriler kaydedildi. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu bildirdi. İşte kanser oranlarını tek tek açıklayan o liste...

Türkiye’nin kanser haritası açıklandı! TÜİK’in güncel listesi: Kanserden ölüm en çok bu şehirde...

Ülkemizde ve dünyada kanser en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Bununla birlikte, Türkiye'nin bazı illerinde kanser nedeniyle ölüm oranları daha yüksek. En yüksek ve en düşük kanser vakalarının yaşandığı o yıllar...

Türkiye’nin kanser haritası açıklandı! TÜİK’in güncel listesi: Kanserden ölüm en çok bu şehirde...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

10 - İSTANBUL - %17.8

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Türkiye’nin kanser haritası açıklandı! TÜİK’in güncel listesi: Kanserden ölüm en çok bu şehirde...

9. TEKİRDAĞ - %17.9

Türkiye’nin kanser haritası açıklandı! TÜİK’in güncel listesi: Kanserden ölüm en çok bu şehirde...

8. SAKARYA - %18

Türkiye’nin kanser haritası açıklandı! TÜİK’in güncel listesi: Kanserden ölüm en çok bu şehirde...

7 - VAN - %18,2

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