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Türkiye'nin "kanser haritası" açıklandı! TÜİK'in güncel listesi: "Kanserden ölüm en çok bu şehirde..."
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:41
Türkiye'nin "kanser haritası" açıklandı! TÜİK'in güncel listesi: "Kanserden ölüm en çok bu şehirde..."
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ile veriler kaydedildi. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu bildirdi. İşte kanser oranlarını tek tek açıklayan o liste...