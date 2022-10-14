Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:07

Ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündeminde. Avrupa Liglerinde daha iddialı bulunmak adına yapılan sıralamada Türkiye ipleri sıkı tutuyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe Avrupa maçlarında gösterdikleri başarılar ile Türkiye'nin ülke puanı için mücadele ediyor. Son yaşanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, Türkiye ülke puanı sıralaması nedir sorularına yanıt arıyor. İşte, ülke puanı sıralaması güncel liste…