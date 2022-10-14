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Haberler Galeri Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 10:07

Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündeminde. Avrupa Liglerinde daha iddialı bulunmak adına yapılan sıralamada Türkiye ipleri sıkı tutuyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe Avrupa maçlarında gösterdikleri başarılar ile Türkiye'nin ülke puanı için mücadele ediyor. Son yaşanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, Türkiye ülke puanı sıralaması nedir sorularına yanıt arıyor. İşte, ülke puanı sıralaması güncel liste…

Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye ülke puanı sıralaması için araştırmalar sürüyor. Avrupa Ligi'nde gösterdikleri başarılar ile her geçen gün iddialı bir yükseliş yaşayan ülkemiz, gelecek liglerde daha iddialı olmayı hedefliyor. UEFA ülkeler sıralaması maç sonuçları ardından güncelleniyor. Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, ülke puanı sıralaması güncel liste ile Türkiye ülke puanı kaçıncı sırada? İşte, yanıtlar…

Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022 2023

1 İngiltere 22,642 18,571 24,357 21,000 9,571 96,141

2 İspanya 19,571 18,928 19,500 18,428 9,285 85,712

3 Almanya 15,214 18,714 15,214 16,214 8,125 73,481

4 İtalya12,642 14,928 16,285 15,714 7,500 67,069

5 Fransa 10,583 11,666 7,916 18,416 6,416 54,997

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Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

6 Hollanda 8,600 9,400 9,200 19,200 6,100 52,500

7 Portekiz 10,900 10,300 9,600 12,916 6,500 50,216

8 İskoçya 6,750 9,750 8,500 7,900 2,900 35,800

9 Belçika 7,800 7,600 6,000 6,600 7,400 35,400

10 Avusturya 6,200 5,800 6,700 10,400 3,900 33,000

Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

11 Sırbistan 6,000 6,000 5,500 9,500 3,875 30,875

12 Norveç 5,375 3,750 6,500 7,625 5,500 28,750

13 Çek Cumhuriyeti 6,500 2,500 6,600 6,700 5,750 28,050

14 Türkiye 5,500 5,000 3,100 6,700 7,600 27,900

15 İsviçre 3,900 6,400 5,125 7,750 4,500 27,675

Ülke puanı sıralaması: UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe - Rennes / 19.45

Fiorentina - Başakşehir / 19:45

Sivasspor - CFR Cluj

Kızılyıldız - Trabzonspor / 22:00

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