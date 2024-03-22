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YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM İZLE – Star TV Yalı Çapkını son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
20:20
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu Yalı Çapkını 63. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Bu haftaki yeni bölümde Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erise de, Seyran çözmeleri gereken problemler olduğunu söyler. Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması evde bomba etkisi yaratırken, ona en büyük destek torunu Ferit'ten gelir. Star TV ekranı ile Yalı Çapkını 63. bölüm izle erişime sunuldu. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD linki ve son bölüme dair merak edilenler...