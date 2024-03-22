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Yalı Çapkını 64. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
23:00
Yalı Çapkını 64. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını 64. Bölüm fragmanı için araştırmaları başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dram ve romantik türdeki yapım son olarak 63. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.