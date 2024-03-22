Yalı Çapkını 64. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM KONUSU

Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erise de, Seyran çözmeleri gereken problemler olduğunu söyler. Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması evde bomba etkisi yaratırken, ona en büyük destek torunu Ferit'ten gelir.