Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın yapımdan ayrılacağı yönünde haberler yapıldı. Hal böyleyken izleyiciler, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncunun dizideki akıbeti ortaya çıktı. Peki, Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor? İşte o konu hakkında detaylar…