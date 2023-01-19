Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi soruları gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin Cuma akşamları yayınladığı fenomen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan yapımda Ferit'in sevgilisi Pelo karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılacak mı, neden ayrılıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Peki, Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor? İşte, konuya dair ayrıntılar…