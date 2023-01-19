Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:34

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın yapımdan ayrılacağı yönünde haberler yapıldı. Hal böyleyken izleyiciler, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncunun dizideki akıbeti ortaya çıktı. Peki, Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor? İşte o konu hakkında detaylar…

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi soruları gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin Cuma akşamları yayınladığı fenomen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. Gerçek bir hayat hikayesinden ekranlara uyarlanan yapımda Ferit'in sevgilisi Pelo karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılacak mı, neden ayrılıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Peki, Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor? İşte, konuya dair ayrıntılar…

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?

YALI ÇAPKINI PELİN DİZİDEN AYRILACAK MI? GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi ile ilgili izleyicileri şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Dizide Ferit'in sevgilisi Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ilerleyen bölümlerde yapımdan ayrılacağı iddia edildi.

Bu durum Ferit ve Seyran karakterlerinin aşk yaşamasını isteyen fanları sevindirdi. Ancak söz konusu iddialar asılsız çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?

UZUN SÜRE KADRODA OLACAK

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman uzun süre daha fenomen dizinin kadrosunda yer alacak ve ikilinin arasında tansiyon yükseltmeye devam edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ferit, Pelin'i hayatında tutmaya devam edecek. Üstelik 19. bölümde Pelin yüzünden yalıda büyük bir kıyamet kopacak.

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi.

Üniversitede eğitim almak için sınavlara giren Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu, hikayesi bitti mi? Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman diziye veda mı ediyor?

2017 yılındaki ilk projesinde Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandıran Kahraman, daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

3. sezonunda Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Lila karakterine hayat verdi.

SON DAKİKA