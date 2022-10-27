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Haberler Keşfet Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 15:11

Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

28-29 Ekim noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konu başlıları arasında yerini aldı. Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü için heyecan dorukta. Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermiyor. 28 Ekim Cuma günü de yarım gün tatil olması nedeniyle noterlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu noktada noterde işi olan vatandaşlar ''Yarın noterler açık mı, yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28-29 Ekim noterler açık mı, kaça kadar açık, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri ve konuya ilişkin merak edilenler…

Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim, resmi tatiller arasında yer aldığından 28 Ekim Cuma günü yarım gün tatil olacak. Bu noktada alım ya da satım işleri olan vatandaşlar, 28-29 Ekim'de noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın noterler açık mı, yarım gün mü, kaça kadar açık? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri…

Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

28-29 EKİM NOTERLER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ, KAÇA KADAR AÇIK?

28-29 Ekim noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, yarın yarım gün resmi tatil olması nedeniyle noterlerin çalışma saatleri hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri...

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Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

28 EKİM NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, KAPALI?

Nöbetçi ve tüm noterler, 28 Ekim Cuma günü saat 13:00'e kadar hizmet verecek olup öğleden sonra kapalı olacak. Buna göre, noterler, yarın yarım gün olarak faaliyet gösterecek.

Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

29 EKİM NOTERLER KAPALI MI OLACAK?

Noterler, resmi tatil olması sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün kapalı olacak.

Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri
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