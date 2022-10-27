Haberler Keşfet Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 27.10.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 15:11

Yarın noterler açık mı, kaça kadar açık, yarım gün mü? 28-29 Ekim noterler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri

28-29 Ekim noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konu başlıları arasında yerini aldı. Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü için heyecan dorukta. Tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermiyor. 28 Ekim Cuma günü de yarım gün tatil olması nedeniyle noterlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu noktada noterde işi olan vatandaşlar ''Yarın noterler açık mı, yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28-29 Ekim noterler açık mı, kaça kadar açık, çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, 28-29 Ekim noterlerin çalışma saatleri ve konuya ilişkin merak edilenler…