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YDS soruları ve cevapları PDF sorgulama | ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:19
YDS soruları ve cevapları PDF sorgulama | ÖSYM ile 2024/1 YDS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart Pazar günü gerçekleşiyor. Yabancı dilde yetkinliklerini belgelemek isteyen adaylar sınavın ardından sonuçlar gelmeden sorulara verdikleri yanıtları kontrol edecek. ÖSYM tarafından açıklanacak YDS soruları ve cevapları PDF dosyası şeklinde adayların erişimine sunulacak. Peki; 2024/1 YDS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...