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Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:21

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 30 olarak hesaplandı. Böylece en düşük maaş tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi. Yeni zam oranı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi zamlı maaşların yatacağı tarih için araştırmalarına başladı. Hal böyleyken ''2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri ve ayrıntılı bilgiler.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağkur Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşları ödemeleri için banka hesapları kontrol edilmeye başlandı. 2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak emekli ve memur zam oranı enflasyon verilerine ek olarak refah payı eklenerek belirlendi. Yüzde 30 olarak açıklanan oran sonrası SSK ve Bağkur emeklileri "2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" sorularını gündeme taşıdı. Geçtiğimiz yıla bakıldığında zamlı maaşların 17-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırıldığı görülüyor. Peki, Zamlı emekli maaşı yattı mı, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte, 2023 emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağkur Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17-28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 17 Ocak 2023 tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağkur Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağkur Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Böylece refah payı ile beraber memur ve emekli maaşları yüzde 30 zam aldı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 SSK Bağkur Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Böylece 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı tutarı 5.500 TL olacak.

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