Haberler Keşfet Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:21

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 30 olarak hesaplandı. Böylece en düşük maaş tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi. Yeni zam oranı 2023 yılının Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle beraber milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi zamlı maaşların yatacağı tarih için araştırmalarına başladı. Hal böyleyken ''2023 Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, bu ay yatar mı? İşte, 2023 emekli maaşı ödeme tarihleri ve ayrıntılı bilgiler.