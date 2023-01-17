Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman alınacak soruları yanıt aramaya başladı. SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 30 oranındaki emekli zammı ardından maaş ödeme takvimi için sorgulamalara devam ediyor. Son enflasyon ardından maaş farkı alacak emekli ve memur Ocak ayına odaklandı. Banka hesapları kontrol edilmeye başladı. Peki, 2023 zamlı emekli maaşı yattı mı, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte, zamlı emekli maaş farkı ödeme tarihleri…