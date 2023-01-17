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Giriş Tarihi: 17.01.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 07:40

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Emekli zammı 2023 Ocak hesapları ortaya çıktı. Yüzde 30 oranında açıklanan zammın ardından zamlı maaşların ne zaman yatacağı sorgulanmaya başlamıştı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisi emekli maaşı ödeme tarihleri kapsamında hesaplarını kontrol etmeye başladı. Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takvimi bugüne işaret ederken araştırmalar da hız kazandı. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? İşte, 2023 maaş ödeme takvimi…

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman alınacak soruları yanıt aramaya başladı. SSK ve BAĞKUR emeklisi yüzde 30 oranındaki emekli zammı ardından maaş ödeme takvimi için sorgulamalara devam ediyor. Son enflasyon ardından maaş farkı alacak emekli ve memur Ocak ayına odaklandı. Banka hesapları kontrol edilmeye başladı. Peki, 2023 zamlı emekli maaşı yattı mı, maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte, zamlı emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili geçtiğimiz zam dönemine bakıldığında Temmuz zammı sonrası tahsis numarasına göre bir ödeme takvimi çıkarılmıştı.

Buna göre ödeme dönemi 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2022 Ocak zammı ödemelerinin ise 17-28 Ocak tarihleri arasında SSK ve Bağkur emeklileri için başladığı biliniyor.

2023 Ocak zammı sonrası zamlı maaş ödemelerinin de 17 Ocak bugün başlaması bekleniyor.

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Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

2023 EMEKLİ ZAM ORANI DEĞİŞTİ!

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini bildirdi.

Böylece refah payı ile beraber memur ve emekli maaşları yüzde 30 zam aldı.

Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

Böylece 2023 Ocak zammı ve refah payı sonrası en düşük emekli maaşı tutarı 5.500 TL olacak.

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