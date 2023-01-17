Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Emekli zammı 2023 Ocak hesapları ortaya çıktı. Yüzde 30 oranında açıklanan zammın ardından zamlı maaşların ne zaman yatacağı sorgulanmaya başlamıştı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisi emekli maaşı ödeme tarihleri kapsamında hesaplarını kontrol etmeye başladı. Zamlı emekli maaşları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Ödeme takvimi bugüne işaret ederken araştırmalar da hız kazandı. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? İşte, 2023 maaş ödeme takvimi…