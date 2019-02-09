Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

HAFIZASI KUVVETLİYDİ

- Türkülerle olan ilişkisini nasıl anlatırdı?

- "Türkülere o kadar âşıktım ki bütün Anadolu türkülerini öğrenip söylemek istiyordum" diye anlatırdı. Türkü söylüyor ama konservatuvar eğitimli. Hocaları arasında Münir Nurettin Selçuk var. Hafızası da çok kuvvetliydi. Herhangi bir türküyü söyleyebilir ya da sözlerini şiir gibi okuyabilirdi. Şimdi burada olsaydı sohbetimiz sırasında en az üç türkü söylemişti.

- Operacı olması için teklif geldiği doğru mu?

- Çok yönlü bir kişi aslında. Sinema oyunculuğu, dublaj yapıyor. Ezan okumuşluğu var. Kendianlattığına göre iki kez opera teklifi geliyor. Ruhi Su, "Sen Faust'ta oyna. Benim fiziğim ve sesim o kadar yeterli değil" diyor. Bir kere de Almanya'dan iki operacı gelip teklifte bulunuyor.