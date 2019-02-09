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Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

Alaz Pesen müzikal çalışmalarında kendisine her zaman destek olan dedesi Hasan Mutlucan'ı anlattı: "Dedemin müziğe, özellikle de Anadolu türkülerine olan aşkı beni çok etkiledi"

MELTEM FIRATLI Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 09.02.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 09:07
Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

Alaz Pesen müzikal çalışmalarında kendisine her zaman destek olan dedesi Hasan Mutlucan'ı anlattı: "Dedemin müziğe, özellikle de Anadolu türkülerine olan aşkı beni çok etkiledi"

Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

Müziğin içine doğmuş Alaz Pesen. Anne ve babası Ruhi Su Korosu'nda birbirlerine âşık olup evlenmiş. Daha anne karnındayken Ruhi Su'nun sesiyle, üç-dört yaşındayken de Timur Selçuk'la tanışmış. Rock müzik seven babası sayesinde ilk albümü Queen'in Innuendo'su olmuş. Ray Charles'ı canlı izleme şansı bulmuş. Ama onu en çok dedesi Hasan Mutlucan etkilemiş. Dedesinin aile toplantılarında söylediği türkülerle büyümüş. Kahramanlık türkülerinin unutulmaz sesi Mutlucan, "İlk göz ağrım" dediği Alaz Pesen'i müzikle ilgilenmesi için hiç zorlamamış ama çalışmalarını da yakından izlemeyi ihmal etmemiş. Geçen günlerde ilk solo çalışmasını yayınlayan Pesen'le bir araya geldik, Hasan Dedesi ile ilişkisini konuştuk.

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Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

- Kardeşiniz Ekin Pesen de, siz de müzikle ilgileniyorsunuz. Bu seçiminizde ailenizin yönlendirmesi etkili oldu mu?

- Babaannem babamın hep keman çalmasını istermiş. Babam bağlamayı seçmiş ama yıllar sonra da pişman olmuş keman öğrenmediğine. Bu yüzden babam da bizim keman çalmamızı çok istedi.İlkokul döneminde konservatuvara girdik. Keman ciddi bir eğitim gerektiriyor. Kardeşim altı ay dayanabildi. Ben bir yıl. Ama şimdi ben de "Keşke devam etseydim" diyorum. Sonrasında kardeşimdavul, ben klasik gitar öğrendik.

Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

- Dedeniz Hasan Mutlucan müzikle ilgilenmenizden memnun muydu?

- Bize hiçbir zaman "Müzisyen olun" demedi. Ama ne zaman birlikte sofra başında bir araya gelsek o güzel sesiyle bir türkü, deyiş söylerdi. Böyle böyle örnek oldu bize.

Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

- Solisti olduğunuz Dalga'nın 2011'de çıkardığı albümde dedeniz de bir türkü okudu değil mi?

- Hasan Dedem kahramanlık türkülerini çok seviyordu ama albümde farklı bir türkü okumak istedi. Çünkü atalarımızın türkülerinin farklı amaçlarla özellikle de darbe gibi korkunç olaylardakullanılmasından dolayı çok dertliydi. "Size Kabak güzel olur" dedi. Konya Kabağı... DüzenlemesiniCenk Erdoğan ile birlikte yaptık. Parçanın girişinde dedemin eski kayıtlarından bir bölüm kullandık. 85 yaşındaydı ama stüdyoya girdiği anda kükremeye başladı. Ne yazık ki bu kaydın ardından kısa süre sonra onu kaybettik.

Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

HAFIZASI KUVVETLİYDİ

- Türkülerle olan ilişkisini nasıl anlatırdı?

- "Türkülere o kadar âşıktım ki bütün Anadolu türkülerini öğrenip söylemek istiyordum" diye anlatırdı. Türkü söylüyor ama konservatuvar eğitimli. Hocaları arasında Münir Nurettin Selçuk var. Hafızası da çok kuvvetliydi. Herhangi bir türküyü söyleyebilir ya da sözlerini şiir gibi okuyabilirdi. Şimdi burada olsaydı sohbetimiz sırasında en az üç türkü söylemişti.

- Operacı olması için teklif geldiği doğru mu?

- Çok yönlü bir kişi aslında. Sinema oyunculuğu, dublaj yapıyor. Ezan okumuşluğu var. Kendianlattığına göre iki kez opera teklifi geliyor. Ruhi Su, "Sen Faust'ta oyna. Benim fiziğim ve sesim o kadar yeterli değil" diyor. Bir kere de Almanya'dan iki operacı gelip teklifte bulunuyor.

Dedem 85 yaşında stüdyoya girdi, kükredi

- Neden reddediyor?

- Türkülere o kadar âşık ki... Hatta konservatuvardaki hocalarından biri kendisine "Sen Türk SanatMüziği bile söyleme, sesin, gırtlağın bozulur" dediğinde Münir Nurettin Selçuk'un derslerine gitmeyi bırakıyor. Birkaç yıl sonra karşılaştıklarından Selçuk Hoca, "Hasancım neden derslerimi bıraktın?" diye soruyor. Dedem nedenini söylediğinde de "Ah Hasancım, o kişi bizim ilişkimizi kıskanmış. Hiç bozar mı?" diyor.

- Bundan sonrası için hedefiniz nedir?

- Ben onların devamıyım, varisiyim gibi tuhaf şeyler söylemek istemem. Bana sanatı sevdirdiler.

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