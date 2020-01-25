Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

Öte yandan Belgin Doruk'un SABAH gazetesindeki şubesi Zeynep Göllü ise çoktan Yeşilçam günlerini ardında bırakıp adeta bir Lara Croft bir Ajan Salt olmuştu. Bu ekibin içinde ben ise kendimi Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser gibi hissediyordum. Keşke bir de Garip Kont yanımızda olsaydı diye düşünürken kritik bir eşiğe gelindi: takımları belirlemek... Aslında laser tag'de herkesin bireysel takıldığı bir oyun formatı da var fakat orada iş iyice Açlık Oyunları'na döner diye düşünüp "Biz yine de takım olalım" dedik. O noktada Murat kıvrak bir manevrayla "O zaman Oğuzer ile ben olalım siz de ikiniz olun" dedi. Açıkçası askerliğini yapmış iki adamın aynı takımda yer alması çok kafama yatmasa da vuruşmaktan kaçınıyormuş gibi gözükmemek için bu teklifi dört saniye içinde onayladım...