Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

15 YA DA 30 DAKİKA SÜRÜYOR
Laser tag, Batı menşeili, bireysel veya takımlar halinde oynanan, paintball'un mermisiz versiyonu, kızılötesi ışınların yer aldığı tüfek ve sensörlü yeleklerin kullanıldığı alternatif bir eğlence. Ülkemizde birkaç yıldır çeşitli lokasyonlarda oynanıyor fakat son zamanlarda popülerliği daha da artmış durumda. Biz de buradan hareketle gazeteden bir grup arkadaş toplaşıp deneyimleyelim bu içinde mermi olmayan çatışma şölenini dedik ve organize olduk. Geldiğimiz noktada şunu fark ettim ki hayatta bazı insanların eline güç, bazı insanlara para, bazılarına da oyuncak da olsa tüfek vermemek gerekiyormuş... Funloft'taki laser tag oyun alanı 360 metrekare. Oyun minimum dört kişiyle maksimum da 20 kişiye kadar çıkabilecek ekiplerle oynanıyor. Biz de minimum sayıyı tutturmanın verdiği haklı gururla çatışma bölgesinin eşiğinde mevzilendik. Üzerimize sensörlü yelekleri giyip tüfekleri elimize alırken bir yandan görevli arkadaşlardan oyunun kurallarını dinliyor bir yandan da arkadaşlarımdaki değişimleri gözlemliyordum. Öyle ki Oğuzer direkt komando moduna girerken, sağ eline tüfeğini sol omzuna da fotoğraf makinesini almış Murat da sıcak bir çatışmanın ortasındaki fotomuhabiri havasına bürünmüştü bile çoktan...