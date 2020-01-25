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Dostu dostuna sırtından vurduran oyun

, ışınlı tüfeklerin, sensörlü yeleklerin yer aldığı, 'un mermisiz versiyonu. Gazeteden bir grup arkadaş biz de son zamanlarda popüler hale gelen bu oyunu yerinde deneyimledik. Vurduk, vurulduk, birbirimizi daha yakından tanıdık

MEHMET BEDİROĞLU Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 25.01.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 08:08
Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

, ışınlı tüfeklerin, sensörlü yeleklerin yer aldığı, 'un mermisiz versiyonu. Gazeteden bir grup arkadaş biz de son zamanlarda popüler hale gelen bu oyunu yerinde deneyimledik. Vurduk, vurulduk, birbirimizi daha yakından tanıdık

Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

Sabahın erken saatlerinde telefonum çaldı. Arayan gazeteden arkadaşım Oğuzer Yiğit'ti. Heyecanlı ve hevesli bir ses tonuyla ağzından tek bir cümle çıktı: "Dedemin beylik tabancasını aldım, alanda seni bekliyorum..." İnsan bazen bazı durumlarda nasıl tepki vereceğini bilemez ya işte onlardan birini yaşıyordum. Oysa kendisine sadece bir gün önce, ertesi gün oynamaya gideceğimizi söylemiş ve kısaca oyunun nasıl oynandığını anlatmıştım.

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Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

Acaba 'in nasıl bir oyun olduğunu yüzde yüz anlamış mıydı ve olası bir çatışma ihtimalimiz onu niye bu kadar heyecanlandırıyordu? Kafamda birçok soru, soluğu Zorlu Center'daki Funloft'ta aldım... Oğuzer ile birlikte laser tag oynamak üzere buluştuğum diğer kişiler de yine gazeteden arkadaşlarım Zeynep Göllü ve fotoğrafçımız Murat Şengül'dü. Bu noktada bilenlere bir hatırlatma, bilmeyenlere ise bir aydınlatma babında galiba laser tag nedir, ne değildir bahsetmekte fayda var...

Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

15 YA DA 30 DAKİKA SÜRÜYOR

, Batı menşeili, bireysel veya takımlar halinde oynanan, 'un mermisiz versiyonu, ışınların yer aldığı tüfek ve sensörlü yeleklerin kullanıldığı alternatif bir eğlence. Ülkemizde birkaç yıldır çeşitli lokasyonlarda oynanıyor fakat son zamanlarda popülerliği daha da artmış durumda. Biz de buradan hareketle gazeteden bir grup arkadaş toplaşıp deneyimleyelim bu içinde mermi olmayan çatışma şölenini dedik ve organize olduk. Geldiğimiz noktada şunu fark ettim ki hayatta bazı insanların eline güç, bazı insanlara para, bazılarına da oyuncak da olsa tüfek vermemek gerekiyormuş... Funloft'taki laser tag oyun alanı 360 metrekare. Oyun minimum dört kişiyle maksimum da 20 kişiye kadar çıkabilecek ekiplerle oynanıyor. Biz de minimum sayıyı tutturmanın verdiği haklı gururla çatışma bölgesinin eşiğinde mevzilendik. Üzerimize sensörlü yelekleri giyip tüfekleri elimize alırken bir yandan görevli arkadaşlardan oyunun kurallarını dinliyor bir yandan da arkadaşlarımdaki değişimleri gözlemliyordum. Öyle ki Oğuzer direkt komando moduna girerken, sağ eline tüfeğini sol omzuna da fotoğraf makinesini almış Murat da sıcak bir çatışmanın ortasındaki fotomuhabiri havasına bürünmüştü bile çoktan...

Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

Öte yandan Belgin Doruk'un SABAH gazetesindeki şubesi Zeynep Göllü ise çoktan Yeşilçam günlerini ardında bırakıp adeta bir Lara Croft bir Ajan Salt olmuştu. Bu ekibin içinde ben ise kendimi Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser gibi hissediyordum. Keşke bir de Garip Kont yanımızda olsaydı diye düşünürken kritik bir eşiğe gelindi: takımları belirlemek... Aslında 'de herkesin bireysel takıldığı bir oyun formatı da var fakat orada iş iyice Açlık Oyunları'na döner diye düşünüp "Biz yine de takım olalım" dedik. O noktada Murat kıvrak bir manevrayla "O zaman Oğuzer ile ben olalım siz de ikiniz olun" dedi. Açıkçası askerliğini yapmış iki adamın aynı takımda yer alması çok kafama yatmasa da vuruşmaktan kaçınıyormuş gibi gözükmemek için bu teklifi dört saniye içinde onayladım...

Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

Oyunun ne kadar süreceğini katılımcılar belirliyor ve iki seçenek söz konusu, ya 15 ya da 30 dakika... Biz tabii ki "30 anca yeter bize" deyip uzun versiyonu tercih ettik -ki oyunun son 10 dakikasında koşmaya, mevzilenmeye mecalimizin kalmayacağını, yürüyerek birbirimizi vurmaya başlayacağımızı o noktada öngörememiştik. Siz de eğer kondisyonunuza çok güvenmiyorsanız emin olun ki 15 dakika da yeterli olacaktır. Çünkü oyun sonunda bir halı saha maçı yapmış gibi oluyorsunuz. 'de takım oyununda kurallar gayet basit. Yeleklerdeki omuz, karın ve sırt bölgelerine nişan alıp rakibinizi etkisiz hale getirip, puan topluyorsunuz. Omuzdan vurunca ayrı, karından vurunca ayrı puan elde ediyorsunuz ancak en yüksek puan sırttan vurunca... Hani az evvel kısa bir laser tag tanımlaması yapmıştım ya, evet, şimdi onu güncelliyorum. Laser tag, yüksek puan kazanmak adına dostu dostuna sırtından vurduran bir oyun. Bunu ben de yaptım defalarca ve hiç pişman değilim...

Dostu dostuna sırtından vurduran oyun laser tag

SAVAŞI KAZANANLAR

Rakibinizi vurduğunuz zaman yeleğindeki ışıklar sönüyor ve beş saniyeliğine oyun dışında kalıp sonra devam edebiliyor. Bir de her takımın korumaktan sorumlu olduğu kaleleri ve bayrakları var, karşı takım o kaleleri fethedip bayrakları vurduğunda oyunu kazanmak adına avantaj sağlıyor. Kuralları aklımıza kazıyıp çatışma alanına girdik. Yüzünde bir tek savaş boyası eksik Oğuzer "İşte geliyor özel harekat" diyerek özel harekat marşıyla kendine motive ediyordu. Bu noktada oyun salonunda çalışan arkadaşımızın "Yalnız yanlış anlamayın, her gelen özel harekat marşı söylüyor, alıştık artık" demesiyle Oğuzer'in coşkusunun aslında herkeste olduğunu öğrendik...

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