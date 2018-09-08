Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...

SARAY İŞİ MASA, MIGIRDİÇ TABLOSU



Festivalde öne çıkan eserlerden biri de 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir seccade. 12 bin euro değerindeki seccade altın sırma işçiliğiyle, Osmanlı çiçek motifleri ile süslenmiş. Seccadenin çevresinde Ayetel Kürsi yazılı. Yine bir başka eser de, Osmanlı ressamı Mıgırdiç Civanyan'a ait İstanbul Adalar tablosu. Sahiplerinden, sanatçının en büyük tablolarından biri olduğunu öğreniyoruz. Tablo 25 bin dolara alıcısını bekliyor. Buradaki bir diğer tablo da, Alman ressam Zommer'e ait. Gözümüze çarpan bir diğer tarihi eşya da, Abdülhamit dönemine ait Eser-i İstanbul denilen saray işi çalışma masası. Sedef ve baha işlemeli masa Selçuklu motifleriyle; güneş, ay ve yıldızlarla bezeli. Bu masa da 25 bin dolar.