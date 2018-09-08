Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...

Tarih sevdalısıysanız Taksim Meydanı'ndaki antika festivali size göre. Festival, pazar akşamı sona eriyor. Festival alanı çok renkli. Gezerken, yüzyıllar öncesine gidiyorsunuz. Gördüğünüz eşyaların objelerin nasıl hayatlardan geldiğini hayal etmeye çalışıyorsunuz. Sanatlarıyla, süslemeleriyle, el işçilikleriyle eserlerden etkilenmemek mümkün değil. Her şey mekanik, el gücüyle... Teknolojinin olmadığı bir sergi. Festivalde, ünlü ressamların tablolarından Osmanlı dönemine ait eşyalara, filmlerde kullanılan figürlerden olimpiyat hatıralarına kadar geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor. Değerine göre kimi ürünler TL, kimileri dolar ya da euro olarak fiyatlandırılmış. Gelin hep birlikte tarihte bir yolculuğa çıkalım.