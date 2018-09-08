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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 11:35
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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...

Ünlü ressamların tablolarından 'un müzik aletine... Taksim Meydanı'ndaki festivali birbirinden çarpıcı eşya ve objeleriyle antika meraklılarını bekliyor

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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...

Tarih sevdalısıysanız Taksim Meydanı'ndaki festivali size göre. Festival, pazar akşamı sona eriyor. Festival alanı çok renkli. Gezerken, yüzyıllar öncesine gidiyorsunuz. Gördüğünüz eşyaların objelerin nasıl hayatlardan geldiğini hayal etmeye çalışıyorsunuz. Sanatlarıyla, süslemeleriyle, el işçilikleriyle eserlerden etkilenmemek mümkün değil. Her şey mekanik, el gücüyle... Teknolojinin olmadığı bir sergi. Festivalde, ünlü ressamların tablolarından Osmanlı dönemine ait eşyalara, filmlerde kullanılan figürlerden olimpiyat hatıralarına kadar geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor. Değerine göre kimi ürünler TL, kimileri dolar ya da euro olarak fiyatlandırılmış. Gelin hep birlikte tarihte bir yolculuğa çıkalım.

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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...

KARA KALEM İNGİLİZ PORSELEN TABAKLAR
İlk girdiğimiz stantta porselen tabaklar dikkatimizi çekiyor. Yaşı 150 yılı aşan bu tabakların özelliği üzerinde kara kalem çalışması olması. İngiltere'de yapılmış bu tabaklar. Boğaz, Sultanahmet Camii, kayık sefaları resmedilmiş tabaklara. Tabakların yanı sıra 1800'lü yıllara ait Fransız gaz lambaları da gözümüze çarpıyor. Bir tabağın fiyatı 350 TL.

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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...
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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...
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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...

SARAY İŞİ MASA, MIGIRDİÇ TABLOSU

Festivalde öne çıkan eserlerden biri de 18. yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir seccade. 12 bin euro değerindeki seccade altın sırma işçiliğiyle, Osmanlı çiçek motifleri ile süslenmiş. Seccadenin çevresinde Ayetel Kürsi yazılı. Yine bir başka eser de, Osmanlı ressamı Mıgırdiç Civanyan'a ait İstanbul Adalar tablosu. Sahiplerinden, sanatçının en büyük tablolarından biri olduğunu öğreniyoruz. Tablo 25 bin dolara alıcısını bekliyor. Buradaki bir diğer tablo da, Alman ressam Zommer'e ait. Gözümüze çarpan bir diğer tarihi eşya da, Abdülhamit dönemine ait Eser-i İstanbul denilen saray işi çalışma masası. Sedef ve baha işlemeli masa Selçuklu motifleriyle; güneş, ay ve yıldızlarla bezeli. Bu masa da 25 bin dolar.

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Taksim Meydanı'ndaki festivali meraklısını bekliyor...
Taksim Meydanı'ndaki antika festivali meraklısını bekliyor...
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