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En iyi 100 filmi

Giriş Tarihi: 02.10.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 10:39
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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

türünde sinema tarihinin en iyi 100 filmini sizler için listeledik. İşte ünlü oyuncu Alicia Vikander'ın yer aldığı Ex Machina'dan, Bradley Cooper'lı Limit Yok filmine kadar tüm zamanların en iyi 100 bilim kurgu filmi...

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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

Yıldız Geçidi (Stargate) 1994 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: Djimon Hounsou, Kurt Russell, Kevin Durand, James Spader, Erick Avari

Mısır tarihi uzmanı arkeolog Dr. Daniel Jackson, araştırmaları sırasında eski bir geçit bulur. Bu geçit, Eski Mısır'ı andıran bir gezegene açılır. Albay O'Neil, komutasındaki askerlerle birlikte geçitten diğer tarafa geçerler ve androjen yarı tanrı RA'nın eline düşerler.

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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence) 2001 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, William Hurt

11 yaşında bir çocuk olan David'in aynı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu hemen anlaşılamamaktadır. David aslında kim olduğunun farkına vardığında gerçekliğine kavuşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.

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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

Ben, Robot (I, Robot) 2004 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Alex Proyas

Oyuncular: Will Smith, Shia LaBeouf, Simon Baker, Bridget Moynahan, James Cromwell

2035 yılında robotlar toplumda büyük rol oynamaktadır. Bilim adamı Dr. Miles Hogenmiller'in ölümünde katilin bir robot olmasından şüphelenilir. Bu cinayet davasını robotlara güvenmeyen Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner üstlenir. Ancak olaylar geliştikçe dava daha da karmaşık bir hal alır.

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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

Deja Vu 2006 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Tony Scott

Oyuncular: Denzel Washington, Elle Fanning, Paula Patton, Val Kilmer, Jim Caviezel

New Orleans'ta gerçekleşen bir patlamanın ardından olayı çözmek geçmişi izleyebilen bir son derece gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Ancak bu teknoloji Ajan Carlin'e patlamadan önce olayın akışını değiştirmek için tek bir fırsat sunar.

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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

Çelik Yumruklar (Real Steel) 2011 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis

Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hâl aldığı bir ortamda Charlie, bir yer altı boks ringinden diğerine geçmek için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurunca kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör robot yapıp eğitmek üzere birlik olur. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir fırsat daha yakalarlar.

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En iyi 100 filmi
En iyi 100 bilim kurgu filmi

Öldüren Sis (The Mist) 2007 / IMDb: 7.2 - Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular: Thomas Jane, Alexa Davalos, Laurie Holden, Marcia Gay Harden, Toby Jones

Kuvvetli bir fırtına sonrası meydana gelen sis, tüm kasabayı kaplayınca insanları yiyerek beslenen yaratıkların varlığından haberdar olan insanlar, süpermarketin içinde sıkışmış durumdalardır. Bu sırada insanlar ikiye bölünür; bazıları intikam almak için tanrının bu yaratıklara hükmederek insanları kurban ettiğine inanırken, bazıları ise buna inanmaz.

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