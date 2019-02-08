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İngiliz 82 yaşında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08.02.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 19:23
İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

Defalarca Oscar'a aday gösterilen İngiliz , 82 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.

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İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

"Tom Jones" rolüyle 1963'te dikkati çeken ve uluslararası üne kavuşan Finney, bu filmdeki oyunculuğuyla ilk Oscar adaylığını da elde etti.

İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

Ayrıca "Doğu Ekspresinde Cinayet", "The Dresser", "Volkanın Altında" ve "Erin Brockovich" filmleriyle de Oscar'a aday gösterilen Finney, son yıllarda ise "Skyfall" ve "Bourne" serisi filmleri ile beyaz perdede yer aldı.

İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'de 1936'da dünyaya gelen Finney, küçük yaşta sahneye çıktı. Herhangi bir bağlantısı olmamasına ve işçi sınıfından gelmesine rağmen, Londra'nın prestijli Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi.

İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

Profesyonel olarak ilk kez 19 yaşında, 1956 yılında çekilen "She Stoops to Conquer" adlı televizyon filiminde rol alan Finney, kariyerine 5 Oscar adaylığının yanı sıra Bafta olarak bilinen 2 İngiliz ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülü sığdırdı.

İngiliz aktör Albert Finney 82 yaşında hayatını kaybetti

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