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Haberler Galeri Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi
Giriş Tarihi: 20.08.2021 08:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:48

Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

1895'ten günümüze sinema, 100 yılı aşkın tarihinde sessiz ve siyah-beyaz görüntülerden, 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü filmlere kadar büyük gelişme gösterdi. Bir şölene dönüştü.

Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

Dünya sineması, 1895'ten günümüze, 100 yılı aşkın tarihinde sessiz ve siyah-beyaz görüntülerden 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü filmlere kadar kısa zamanda büyük gelişme gösterdi.

Sinema; kimi zaman propaganda, kimi zaman parasal, kimi zaman da eğlence amacına hizmet etmiştir. Ama sinema tarihinden öyle ustalar var ki "7. Sanat"a ismini verdirmeyi başarmıştır.

Biz de sizler için gelmiş geçmiş en iyi filmleri seçmeye çalıştık. Tabii ki herkesin zevki farklı olacaktır ama genelin ortak kabul gördüğü filmleri derledik. Umarız beğenirsiniz...

Not: Filmler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

12 KIZGIN ADAM (12 Angry Men)
Yönetmen: Sidney Lumet
Oyuncular: Martin Balsam, John Fiedler, Lee J. Cobb, E.G. Marshall, Ed Binns
Yapım: 1957 (ABD)

Latin kökenli bir Amerikalı genç babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle birinci dereceden cinayetle suçlanır ve mahkeme önüne çıkarılır. Sanığın kaybettiğini söylediği bir bıçak cinayetin işlendiği odada bulunmuştur, mahkemeye sunduğu savunma oldukça zayıftır ve kurbanın çığlıklarını ve katilin kaçışını duyduklarını söyleyen pek çok tanık vardır, dolayısıyla dava kısa sürecek gibi görünmektedir. Sanık suçlu bulunduğu taktirde idama mahkum edilecektir.Jüri üyeleri kararı açıklamak için odalarından döndüklerinde şaşırtıcı olmayan sonuçlar ortaya çıkar: oniki jüri üyesinden onbiri genç adam hakkında suçlu hükmünde bulunmuşlardır. Sekiz numaralı jüri üyesi Davis suçsuz hükmü yönünde oy veren tek üyedir.Davisin jüri üyelerini kararlarını tekrar düşünmeye ve eldeki kanıtları tekrar değerlendirmeye ikna etmeye çalışması esnasında her jüri üyesinin suçlu kararı vermesinin arkasında aralarında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebepler olduğu ortaya çıkar.

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Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

2001: UZAY MACERASI
(2001: A Space Odyssey)
Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter
Yapım: 1968

2001: Bir Uzay Destanı (İngilizce: 2001: A Space Odyssey), 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilimkurgu filmi. Senaryosu Kubrick ve ünlü bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke tarafından kaleme alınmıştır.

Arthur C.Clarke'ın ünlü romanı '2001'den uyarlanan film, sinemaseverleri yıllarca etkiledi ve modern sinemada bir köşetaşı oldu. Filmin ilk bölümü 'Dawn Of Man/İnsanoğlunun Şafağı', milyonlarca yıl önce maymunların evrim sürecini anlatıyor. Daha sonra bir kemiğin gökyüzüne fırlatılmasıyla 2001 yılınca geçiyoruz ve uzayda, insanla makinanın mücadelesine tanıklık ediyoruz. Jüpiter'i keşfetmeye giden bir uzay istasyonu, HAL isimli bir bilgisayar tarafından yönetiliyor ve bir süre sonra HAL kontrolü ele geçiriyor. HAL'in kontrolden çıkmasıyla gemideki insanlar ölmeye başlıyor ve Dave (Keir Dullea) sinema tarihinin en ünlü sahnelerinden birisinde ('Korkuyorum, Dave') HAL'i de-monte ediyor. Artık kontrolünde bir uzay gemisi ve koskoca evren var. O da insanoğlunun en büyük macerasını yaşamaya karar veriyor…

Film, alışılageldik anlatım yöntemlerinin dışına çıkması, zamanına göre son derece şaşırtıcı olan görsel efektleri, uzun süresi ve gösterime girdiğinden beri tartışılan sonu (Yıldız-çocuk sekansı) ile sinema tarihinde ün kazanmıştır.

Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

OTOMATİK PORTAKAL
(Clockwork Orange)
Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, John Clive
Yapım:1971 (ABD, İngiltere)

Gelecegin Britanyasinda, ilaç bagimlisi bir çete her gece siddet gösterilerinde bulunmaktadir. Adam dövüp, hirsizlik yapip insanlara tecavüz etmektedir. Bir gece çetenin basi Alex digerleri tarafindan polise ihbar edilir. Hapse giren Alex'in cezasini hafifletmesi için önünde bir seçenek vardir: Bir deneye tabi tutulmak. Sonrasinda Alex'in hayati tümüyle degisecektir.

Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

YARATIK
(Alien)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt
Yapım: 1979

Kurtarma gemisi Nostromo, uzun görevinden Dünya'ya dönerken bir yakındaki bir gezegenden bir yardım sinyalı alır. Önce kararsız kalan mürettebat, sonunda yardım etmeye karar verir. Gezegene yapılan zorlu bir inişten sonra bir ekip arama çalışmaları için bölgeyi araştırırlar. Girdikleri bir mağarada bilinmeyen bir ırkın yumurtalarını bulurlar.

Aynı sırada gemi bilgisayarı aldıkları sinyalin bir yardım sinyali değil uyarı olduğunu deşifre eder. Yumurtalardan biri kırıldığında ekip nasıl bir belaya bulaştığını farkeder.

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