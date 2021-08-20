Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

Dünya sineması, 1895'ten günümüze, 100 yılı aşkın tarihinde sessiz ve siyah-beyaz görüntülerden 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü filmlere kadar kısa zamanda büyük gelişme gösterdi.

Sinema; kimi zaman propaganda, kimi zaman parasal, kimi zaman da eğlence amacına hizmet etmiştir. Ama sinema tarihinden öyle ustalar var ki "7. Sanat"a ismini verdirmeyi başarmıştır.

Biz de sizler için gelmiş geçmiş en iyi filmleri seçmeye çalıştık. Tabii ki herkesin zevki farklı olacaktır ama genelin ortak kabul gördüğü filmleri derledik. Umarız beğenirsiniz...



Not: Filmler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.