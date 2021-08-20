Tüm zamanların en iyi filmleri - Ne izlesem diye düşünenler için mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi

2001: UZAY MACERASI
(2001: A Space Odyssey)
Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter
Yapım: 1968
2001: Bir Uzay Destanı (İngilizce: 2001: A Space Odyssey), 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilimkurgu filmi. Senaryosu Kubrick ve ünlü bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke tarafından kaleme alınmıştır.
Arthur C.Clarke'ın ünlü romanı '2001'den uyarlanan film, sinemaseverleri yıllarca etkiledi ve modern sinemada bir köşetaşı oldu. Filmin ilk bölümü 'Dawn Of Man/İnsanoğlunun Şafağı', milyonlarca yıl önce maymunların evrim sürecini anlatıyor. Daha sonra bir kemiğin gökyüzüne fırlatılmasıyla 2001 yılınca geçiyoruz ve uzayda, insanla makinanın mücadelesine tanıklık ediyoruz. Jüpiter'i keşfetmeye giden bir uzay istasyonu, HAL isimli bir bilgisayar tarafından yönetiliyor ve bir süre sonra HAL kontrolü ele geçiriyor. HAL'in kontrolden çıkmasıyla gemideki insanlar ölmeye başlıyor ve Dave (Keir Dullea) sinema tarihinin en ünlü sahnelerinden birisinde ('Korkuyorum, Dave') HAL'i de-monte ediyor. Artık kontrolünde bir uzay gemisi ve koskoca evren var. O da insanoğlunun en büyük macerasını yaşamaya karar veriyor…
Film, alışılageldik anlatım yöntemlerinin dışına çıkması, zamanına göre son derece şaşırtıcı olan görsel efektleri, uzun süresi ve gösterime girdiğinden beri tartışılan sonu (Yıldız-çocuk sekansı) ile sinema tarihinde ün kazanmıştır.