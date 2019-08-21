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Yeni filminin adı belli oldu

'in beşinci ve son kez karakterini canlandırdığı Bond serisinin 25'inci filminin adı olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 13:26
Yeni James Bond filminin adı belli oldu

Adı bugüne kadar açıklanmayan serisinin 25'inci filminin adı belli oldu: (Ölmek İçin Zaman Yok).

Yeni James Bond filminin adı belli oldu

'in beşinci ve son kez karakterini canlandırdığı film, tıpkı 2015'teki Spectre filminde olduğu gibi adını, 'in ya da başka yazarların kaleme aldığı Bond romanlarından ya da kısa hikayelerinden almadı. Filmin senaryosu da uyarlama değil, tamamen orijinal.

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Yeni James Bond filminin adı belli oldu

Önceki filmlerde rol alan , Ben Whishaw, Naomie Harris ve Ralph Fiennes'in yine kadroda yer aldığı filmin yeni kötü karakteri Oscar'lı oyuncu Rami Malek oldu.

Yeni James Bond filminin adı belli oldu

True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği filminin çekimleri Jamaika ve 'da yapıldı.

Yeni James Bond filminin adı belli oldu

Filmde, aktif görevden çekilerek Jamaika'da sakin bir yaşam sürmekte olan 'un 'den eski arkadaşı Felix Leiter'ın (Jeffrey Wright) kendisinden yardım istemesi üzerine yeniden sahalara dönmesi hikayesi işleniyor. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevine çıkan 007, 'beklenenden çok daha tehlikeli ve yeni teknolojiyle donatılmış bir düşmanla' mücadele edecek.

Yeni James Bond filminin adı belli oldu

, 8 Nisan 2020'de ABD'de vizyona girecek. (NTV)

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