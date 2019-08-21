Yeni James Bond filminin adı belli oldu

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı film, tıpkı 2015'teki Spectre filminde olduğu gibi adını, Ian Fleming'in ya da başka yazarların kaleme aldığı Bond romanlarından ya da kısa hikayelerinden almadı. Filmin senaryosu da uyarlama değil, tamamen orijinal.