Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
15:09
"Hasretin her gün artıyor kocacığım" Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı'nın eşi Nermin Bezmen'den buruk Sevgililer Günü mesajı...
Oyuncu Tolga Savcı, geçtiğimiz yılın Şubat ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 60 yaşında vefat eden oyuncu, geriye onu özlemle bekleyen bekleyen göz yaşlı bir eş bırakmıştı... Yazar Nermin Bezmen, herkesin büyük bir heyecanla kutladığı Sevgililer Günü'nü, rahmetli eşini anarak duygusal bir şekilde geçirdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Nermin Bezmen, yazdıklarıyla takipçilerini adeta hüzne boğdu. "Hasretin her gün artıyor kocacığım"