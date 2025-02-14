Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Hasretin her gün artıyor kocacığım" Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı'nın eşi Nermin Bezmen'den buruk Sevgililer Günü mesajı...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:09

"Hasretin her gün artıyor kocacığım" Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı'nın eşi Nermin Bezmen'den buruk Sevgililer Günü mesajı...

Oyuncu Tolga Savcı, geçtiğimiz yılın Şubat ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 60 yaşında vefat eden oyuncu, geriye onu özlemle bekleyen bekleyen göz yaşlı bir eş bırakmıştı... Yazar Nermin Bezmen, herkesin büyük bir heyecanla kutladığı Sevgililer Günü'nü, rahmetli eşini anarak duygusal bir şekilde geçirdi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Nermin Bezmen, yazdıklarıyla takipçilerini adeta hüzne boğdu. "Hasretin her gün artıyor kocacığım"

Hasretin her gün artıyor kocacığım Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı’nın eşi Nermin Bezmen’den buruk Sevgililer Günü mesajı...

'Kurt Seyit ve Şura' 'Gölge Çiçeği' 'Kızım Nerde' dizilerinde oynayan Tolga Savacı, 2024 yılının Şubat ayında hayatını kaybetmişti.

Hasretin her gün artıyor kocacığım Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı’nın eşi Nermin Bezmen’den buruk Sevgililer Günü mesajı...

Kalp krizi geçirerek vefat eden 60 yaşındaki Tolga Savacı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hasretin her gün artıyor kocacığım Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı’nın eşi Nermin Bezmen’den buruk Sevgililer Günü mesajı...

Tolga Savacı'nın ani ölümüyle yasa boğulan sevenlerinden biri de 10 yıllık eşi yazar Nermin Bezmen'di...

Hasretin her gün artıyor kocacığım Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı’nın eşi Nermin Bezmen’den buruk Sevgililer Günü mesajı...

Bircik eşini kaybeden başarılı yazar Nermin Bezmen, zaman zaman geçmişi yad ederek rahmetli eşi ile paylaşım yapıyordu.

Hasretin her gün artıyor kocacığım Rahmetli Oyuncu Tolga Savcı’nın eşi Nermin Bezmen’den buruk Sevgililer Günü mesajı...

Bezmen, herkesin mutlu bir şekilde kutladığı Sevgililer Günü'nü vefat eden hayat arkadaşını anarak kutladı.

SON DAKİKA